Mbappe u središtu skandala? ‘Potpuno je miran’

AP Photo/Andrea Comas via Guliver

As Real Madrida Kylian Mbappe danima je u središtu pozornosti zbog navodnih sumnji da je umiješan u silovanje u Stockholmu. Javnosti se obratila i njegova predstavnica Marie-Alix Canu-Bernard.

Štokholmska policija potvrdila je da postoji prijava silovanja. Naravno, nisu ništa precizirali, ali koincidira s vremenom kada je francuski nogometaš posjetio glavni grad Švedske.

No, Mbappeova zastupnica Marie-Alix Canu-Bernard ističe kako ni ona ni pravni tim nisu dobili nikakvu službenu obavijest da se nešto sumnja.

“Kylian je potpuno miran, jer zna da nije ništa napravio. On prati ovaj napad iz daljine i iako je donekle zaštićen, to će utjecati na njega. Ima 25 godina. Još nismo službeno obaviješteni da ga se za nešto tereti. I mediji se ne ustručavaju. Teško je s tim živjeti”, rekla je Canu Bernard.

Kategorički negira da se silovanje moglo dogoditi i zataškati zbog brojnih kamera.

“Ako se to dogodilo u hotelu, ima 10.000 kamera, to nam je super. Kao što smo vidjeli u slučajevima nekih sportaša u inozemstvu, zahvaljujući tim kamerama u hotelskim hodnicima možemo saznati što se točno dogodilo, a što nije. On živi drugačije od nas, naravno. Oko sebe ima sanitarni kordon, živi u balonu koji mu uopće ne dopušta da ulazi u rizične situacije. Jer je jako eksponiran i toga je svjestan. I sve je posloženo da do takvih situacija ne dolazi. Uvijek je netko s njim.”