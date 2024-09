Maloča: ‘Bio sam kapetan Hajduka, to je moje najveće postignuće u karijeri’

Podijeli :

HNK Gorica

Hajduk i Gorica igraju utakmicu sedmog kola SuperSport HNL-a u subotu u 20 sati na Poljudu.

Ovo će biti još jedan povratak Marija Maloče (35) na splitski stadion, gdje je proveo osam i pol godina i nosio kapetansku traku.

“Svi znaju da sam u Hajduku proveo jako bitan dio karijere. Prije prve utakmice prošle sezone sam rekao da sam mislio da neću nikad igrati protiv Hajduka. Osjećaj je čudan, ali već sad nakon četiri utakmice je lakše. Drago mi je igrati protiv Hajduka. U Splitu imam prijatelje, a znam i dobar dio ljudi u klubu”, rekao je Maloča u intervjuu za Dalmatinski portal, pa odgovorio na pitanje kako protiv Marka Livaje, koji je u sjajnoj formi.

“Ponavljao sam 100 puta. Marko Livaja je najbolji igrač lige. To on stalno dokazuje. Svi se pripremamo, ali jedan na jedan je teško njega čuvati. No, kao ekipa moramo zatvoriti sve oko njega. Za subotu imamo plan”, odgovorio je.

“Svaku utakmicu idemo s ciljem da pobijedimo. Vidjet ćemo kako će se utakmica razvijati. Pokazali smo da imamo kvalitetu. Bit će pun stadion. Hajduk je sam po sebi motivacija. Ljepše je igrati protiv Hajduka i Dinama. Nama su utakmice protiv velike četvorke bonusi”, poručio je Maloča, kojeg su pitali što pamti iz dana provedenih u Hajduku:

“Prva i najveća stvar, kapetanska traka. I danas mi dosta ljudi kaže, ‘kapetane’. To je moje najveće postignuće u karijeri. Bio sam kapetan svog kluba. Osvojili smo dva Kupa, igrali Europa ligu. Uvijek ću žaliti što nije bilo titule. Financijska situacija tada je bila slabija, možda nije bilo ni realno osvajanje naslova. Odigrao sam 233 službene utakmice, s prijateljskima više od 300.”

O Hajdukovom ispadanju iz Europe rekao je: “Ispadanje iz Europe nije bilo najbolje, ali sada su uhvatili ritam pobjeda. Nije to najljepši nogomet, ali najvažnije je da se pobjeđuje”, rekao je Maloča, pa nahvalio nastup Hajduka i pobjedu u derbiju protiv Dinama (0:1):

“S taktičke strane je derbi odrađen savršeno. Malo tko je očekivao da ekipa može odigrati na dobar način s obzirom na situaciju koja je prethodila derbiju. Možda je Dinamo podcijenio Hajduk, ali ‘bijeli’ su bili super pripremljeni. Iskoristili su to, Dinamo je imao dvije super šanse, ali nije ih iskoristio. Tri boda su veliki vjetar u leđa Hajduku za nastavak sezone.”