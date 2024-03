Lyon na Lovrena ne računa, možda netko ima ideju gdje bi mogao igrati

Podijeli :

BaptisteAutissier Panoramic via Guliver

Je li trend povrataka starijih Vatrenih u domaće prvenstvo dobra stvar? Ako su dobri zašto ne!

Nije tajna, čelnici Lyona u novoj sezoni ne računaju na Dejana Lovrena, bivšeg Vatrenog koji je svoju inozemnu karijeru započeo u dresu francuskog Lyona, a hoće li je tamo i završiti. Naime, odmah se navijačima domaćih klubova na društvenim mrežama budi mašta. Naravno, Dinamovi navijači posljednjih dana zazivaju Modrića i Lovrena, željeli bi te zaslužene nogometne legende barem još jednu sezonu gledati u dresu omiljenog kluba.

Prvi su taj trend pokrenuli u Splitu, očito je dolazak Ivana Perišića pokazao da ništa nije nemoguće. U Modrićevom slučaju teško je povjerovati da bi se vratio u plavi dres maksimirskog kluba, no za Lovrena bi to možda bilo i više vjerojatno. No, jedno su želje, drugo planovi klubova u uprava tako da treba pričekati s konkretnim zaključcima.