Lončarević za SK: Počeo bih s Modrićem, Real bi bio bolji…

AP Photo/Alberto Saiz via Guliver

Ilija Lončarević se u razgovoru za Sportklub osvrnuo na finale, pitanje pobjednika, Modrićev ulazak u posljednjih deset minuta i Dinamov početak nove europske sezone.

Nogometaši Real Madrida osvojili su Ligu prvaka nakon dvije godine čekanja. U finalu, koji je odigran na legendarnom i kultnom Wembleyju svladao je Borussiju Dortmund 2:0. Oba pogotka dogodila su se u drugom poluvremenu. Za Kraljevski klub to je bio ukupno 15. osvojeni naslov pobjednika i ujedno šesti za hrvatskog reprezentativca Luku Modrića. Ovaj rezultat išao je u prilog Dinamu, koji se u novu sezonu Lige prvaka uključuje u play-off rundi tako da je dohvatio barem Europsku ligu u slučaju neuspjeha.

Kako ste vidjeli finale Lige prvaka, favorit je ipak slavio, pitali smo Iliju Lončarevića, našeg iskusnog nogometnog stručnjaka?

“Može ići ona poštapalica, koja je prije bila poznata kada se razgovaralo o Nijemcima. Nogomet je to što jest, ali je sport u kojem uvijek pobjeđuju Nijemci. To se nekada govorilo za Europska i Svjetska prvenstva, a to se sada može reći za Real. U tome ima nešto istine, a takva konstatacija nije objašnjenje. Real je najveći svjetski klub po svemu i tu nema nikakve dileme. Ne čini ga samo momčad na terenu, nego sve što prati momčad iz povijesti. Sigurno da u takvim prijelomnim trenucima kao jučer ima neki svoj doprinos da momčad na kraju pobijedi.

Prvi dio je pripao Nijemcima?

“Real je igrao kao što igra u zadnje vrijeme, a to je pokušaj jednog otvorenog nogometa. Naletio je na momčad, koja igra strahovito dobru obranu sa dobrim stajanjem te velikim pritiskom na pojedinca i prostor. Tu je Borussia jednostavno razbila Real i trebala je riješiti utakmicu. Nije riješila, a Real je u drugom poluvremenu malo promijenio svoj način igre sa zatvaranjem krilnih pozicija. Znači, nije dopustio otvaranje prostora na obje strane i na sredini. Došao je do kontrole igre u većem dijelu i Borussia je morala popustiti kako je vrijeme išlo. Real je počeo stvarati šanse i zabio prijelomni gol iz prekida, koji je karakteristika velikih momčadi. Nema tu nešto što bi se tome trebalo dodati. Protiv Cityja u četvrtfinalu je prvi put ili rijetko kada u svojoj povijesti strahovito igrao obranu u svojih 25 metara samo da bi eliminirao svoje slabosti. U finalu Real ne može odstupiti od svoje koncepcije i filozofije. Kada trener malo podesi to što sam maloprije rekao, dođe na svoje, izjednači se sa protivnikom, eliminira adute protivnika poput kontranapada i dobije utakmicu.”

Kada je bilo riješeno pitanje pobjednika?

“Pitanje pobjednika bilo je riješeno u prvom poluvremenu zato što Borussia nije zabila iz svojih šansi. Na tome je Real gradio svoju pobjedu. Da je Borussia postigla barem dva bez nekih većih problema zahvaljujući stvorenim prilikama, pitanje je da li bi Real mogao stići. Iako, mislim da Real ne bi mogao. Čim je zabio momčadi, koja je bila toliko dominantna u nekim stvarima pokazalo se iznenađenjem. Čak je ispalo logično jer je Borussia potonula i to me začudilo, ali očigledno je bila previše orijentirana na samo jedan način razmišljanja. Kada joj to nije uspjelo, izgubila je koncentraciju za dalje.”

Modrić je igrao zadnjih deset minuta. Kako komentirate odluku trenera Ancelottija da je prvo bio na klupi pa nakon toga ušao?

“Mislim da se Ancelotti odlučio na takvu odluku i da bi u prvom poluvremenu imao puno veće šanse da riješi utakmicu. Luka je apsolutno imao mjesto u drugom načinu igre i to onom u kojem je Real ušao u drugo poluvrijeme. Znači, jedan od trojice veznjaka u sredini i tu se trebalo riješiti pitanje da Rodrygo vjerojatno ne igra, nego Valverde. Tu je Bellingham, koji igra lutajuću špicu ili polušpicu kada je formacija 4-4-2 sa rombom. Tu bi Luka sigurno mogao rješavati stvari, a Real bi imao bolju sigurnost nego što je imao u prvom poluvremenu na način da Rodrygo i Vinicius Junior više-manje budu dvije špice. To je stvar trenera i Real je pobijedio. Slažem se s tim da je prije mogao mijenjati momčad, nego pred završnicu. Da je rezultat bio loš, Luka bi prije ušao i to je sigurno.”

Ova pobjeda Reala pomogla je Dinamu, koji će novu sezonu Lige prvaka prvi put dočekati u play-off rundi tako da je osigurao minimalno Europsku ligu.

“To je ono što smo svi željeli. Sada je red na stručnom stožeru da pripremi momčad, koja će pokušati izboriti Ligu prvaka. To bi bio strašno veliki uspjeh.”