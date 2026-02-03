Liverpool potpisao braniča za više od 60 milijuna eura, ali ne dolazi odmah na Anfield

Podijeli :

AP Photo/Matthieu Mirville via Guliver

Premijerligaški klub Liverpool potvrdio je da će potpisati mladog francuskog braniča Jeremyja Jacqueta.

Dvadesetogodišnjak će se pridružiti Liverpoolu iz francuskog Rennesa prije sezone 2026./27. za odštetu od oko 63,5 milijuna eura.

Jacquet bi bio dobrodošlo pojačanje Liverpoolove obrane, posebno s obzirom na trenutno neizvjesnu budućnost Ibrahime Konatea, čiji ugovor istječe na ljeto.

Prema Transfermarktu vrijedi 20 milijuna eura, a ove sezone odigrao je u svim natjecanjima 19 utakmica.