Sopić: Skupina 50-ak naših navijača prebila je Poljake od 50 ili 60 godina!

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver Image

Uoči okršaja Hrvatske i Poljske u 2. kolu Lige nacija na Opus Areni odvila se prava drama na ulicama Osijeka.

Oko 18 sati sukobili su se hrvatski i poljski navijači, bilo je krvi, a ima i uhićenih. U blizini se našao i bivši trener Rijeke i Gorice Željko Sopić.

“Tu sam sa svojim društvom hodao na šetnici u Osijeku, išli smo prema stadionu i vidjeli sve što se dogodilo. Ma užas. Skupina od 50-ak naših navijača napalo je nekakvu manju grupicu, kasnije smo shvatili da su to poljski navijači. To su vam one situacije u kojima vam je neugodno što ste Hrvati. Ti neki klinci u crnim majicama su prebili pet-šest poljskih navijača od 50-60 godina i onda naravno pobjegli”, rekao je Sopić za 24sata.

Hrvatski reprezentativci u to su vrijeme bili u hotelu Osijek pred kojim se zbio sukob i nisu znali što se događa.