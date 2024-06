Legendarni trener Šibenika: Šibenik i Funcuti ovo su zaslužili, ali Rudeš je poziv na oprez

Podijeli :

HNK Šibenik

Šibenik se vratio u HNL poslije samo godinu dana izbivanja. U derbiju posljednjeg, 33. kola Prve nogometne lige svladao je Zrinski Osječko 1664 sa 2:0, preskočio ga u poretku i osvojio naslov prvaka.

Bez obzira na poraz, igrači Zrinskog i njihov trener Igor Budiša zaslužuju čestitke te pohvale jer su bili blizu povijesnog plasmana u društvo najboljih. Ove godine nisu uspjeli u tome, ali sljedeće možda će imati više sreće. S druge strane, Mario Carević i njegov sastav bio je uporan te se nije predavao do zadnjeg kola. Na kraju ostvario je cilj i treba mu čestitati, a to je povratak Šibenika među elitu.

Ono što vrijedi istaknuti je jedna zanimljivost – u sljedećem izdanju HNL-a naći će se isti klubovi, koji su bili u sezoni 2022./23.

Branko Karačić osobno je prisustvovao srazu u Gradskom vrtu, a u razgovoru za Sport Klub iznio je svoje viđenje ovog derbija. Uz to, osvrnuo se na VAR koji je povijesno korišten u drugom rangu i na promociju Šibenika u HNL. Inače, Karačić je bivši trener Šibenika i potpisnik njihovog najvećeg uspjeha u povijesti HNL-a. Trener Šibenika bio je u sezoni 2009./2010. i zaslužan je za 4. mjesto u HNL-u te za finale Kupa koje je Šibenik tada izgubio od Hajduka.

Kako ste vidjeli derbi između Zrinskog i Šibenika?

“Prije svega, moram reći da sve ovo što se dogodilo u zadnjih mjesec dana gdje je Zrinski prozivao Šibenik i obrnuto. To se odrazilo na utakmicu, koja je bila vrlo nervozna i slaba sa puno prekida. Carević je govorio da ovaj ili onaj neće igrati, a svi su bili u optjecaju i zdravi. Mislim da je Šibenik zbog širine svog igračkog kadra, koji posjeduje zasluženo riješio pitanje pobjednika i vratio se u HNL. Isto tako mislim da je najbolji trenutak utakmice bio predivan ambijent, koji su stvorili mnogi gledatelji iz Osijeka i ostatka Slavonije te pogotovo Funcuti u velikom broju koji su napravili pravu nogometnu atmosferu.

Uz preveliku nervozu, bilo je previše valjanja po terenu. Šibenik je iskoristio energiju, ali i iscrpljenost s obzirom da je Zrinski dosta dugo bio lider. Slično kao što je Rijeka izvanredno djelovala i bila vodeća, ali u najbitnijem trenutku je energetski pala. Tako je pao Zrinski i sigurno je da je Šibenik odigrao puno takvih utakmica, koje su bile teške te je na neki način bilo presudno uz širi roster. Ivan Božić postigao je predivan pogodak za 2:0 i tu je bio kraj.”

Mislite li da je gol Božića bio presudan za pobjedu Šibenika?

“Rezultat 1:0 je još uvijek bio aktivan za Zrinski, koji je mogao zabiti gol. U zadnje vrijeme znao je zabiti pred kraj utakmice, ali taj drugi gol je definitivno dao do znanja da se Šibenik vraća u HNL. Zrinski će tražiti sreću dogodine.”

Je li drugo mjesto uspjeh za Zrinski, koji je bio blizu plasmana u elitu?

“Rekao bih da je to jedan veliki uspjeh za Zrinski kada gledamo cijelu sezonu. Međutim, dugo je boravio na prvom mjestu i sve je imao u svojim rukama. Nažalost, sve je prokockao te je ispalo teško i veliko razočaranje koje je doživio baš na svom stadionu uz svoju publiku. To je sigurno šok za njih. Kako će to dalje izgledati, to samo oni znaju.”

U Prvoj nogometnoj ligi je prvi put bila VAR tehnologija, koja je poznata u HNL-u i Europi. Vaš komentar na to?

“Velika mogućnost je da se smanje pogreške sudaca, koji znaju griješiti. Smatram da je Jović morao suditi izuzetno tešku utakmicu. Vraćam se na ono što je bilo u zadnjih mjesec dana, a takve izjave i prozivanja sa obje strane nije bilo lijepo čuti ni vidjeti. To je donijelo napetu atmosferu, gdje je moguće da se napravi greška.

Po meni, to nije učinio osim što je igraču Zrinskog lagano dao drugi žuti karton vezano za one dvije uzastopne situacije u kaznenom prostoru Šibenika u smislu je li bio kazneni udarac i je li igrač simulirao prekršaj. Mislim da nije trebao dobiti drugi žuti, ali to su pravila koja ne poznajem. VAR je bio uključen i to je apsolutno dobro da se vidi gdje se pogriješilo.”

Što očekujete od Šibenika u novoj sezoni HNL-a s obzirom da će mu se vjerojatno prognozirati grčevita borba za ostanak?

“Šibenik ima samopouzdanje, tradiciju i vjeru u svoje navijače Funcute, koji ih uvijek prate. Meni je drago da se vratio u HNL. Čuo sam da je bio doček od strane velikog broja navijača i da je bila druga fešta nakon jučerašnjeg slavlja. Šibenik je to zaslužio, ali već odmah treba selektirati igrače jer razlika između Prve i Druge lige je ogromna. Dokaz tome je Rudeš, koji je bio prvi u Drugoj ligi pa ispao na pola HNL-a. Uz selekciju, mora se dobro pojačati da bi koliko-toliko bio konkurentan za ostale klubove.”