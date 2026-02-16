Lecce slavio na gostovanju i došao do važna tri boda u borbi za opstanak

Podijeli :

Carmelo Imbesi via Guliver

U posljednjem susretu 25. kola talijanskog nogometnog prvenstva Lecce je na gostovanju pobijedio Cagliari sa 2-0 osvojivši važne bodove u borbi za prvoligaški spas.

Gosti su poveli u 64. minuti golom Omrija Gandelmana, a na 2-0 je povisio Ylber Ramadani u 76. minuti.

Lecce se ovom pobjedom udaljio na tri boda više od zone ispadanja, sada ima 24 boda, dok Fiorentina na 18. poziciji ima 21 bod. Zadnja dva mjesta drže Pisa i Verona sa po 15 bodova.

Cagliari je na 13. poziciji sa 28 bodova.

Vodi Inter sa 61 bodom, osam više od Milana koji ima i susret manje.