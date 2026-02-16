VIDEO / Olmo izborio penal u katalonskom derbiju, Yamal pogodio stativu s bijele točke!

Podijeli :

Nogometaši Barcelone gostuju kod Girone u okviru 24. kola španjolske La Lige. Nakon prvog poluvremena rezultat je 0:0, a velikan s Camp Noua imao je nekoliko prilika za postizanje gola. Onu najveću imao je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela kad je Dani Olmo izborio jedanaesterac za Barcelonu. Prekršaj unutar kaznenog prostora na bivšem igraču zagrebačkog Dinama napravio je iskusni Daley Blind. Ipak, Lamine Yamal nije uspio realizirati penal, već je pogodio vratnicu.