VIDEO / Čista romantika! Cazorla s 40 na leđima zaigrao za Oviedo u La Ligi, dobio je ovacije protivnika

Nogometna legenda Santi Cazorla u 40. godini zaigrao je prvu utakmicu za svoj matični Real Oviedo u španjolskoj La Ligi. Cazorla se u Oviedo vratio prošle godine i pomogao klubu u povratku u elitni rang nakon više od dva desetljeća.

Debi za Oviedo u La Ligi doživio je na gostovanju kod Villarreala, kluba u kojem je proveo deset godina i odigrao 343 utakmice. Upravo taj broj stajao je na dresu koji mu je prije početka utakmice uručio bivši suigrač Marcos Senna.

Utakmica je za Oviedo krenula loše – u prvom poluvremenu promašili su jedanaesterac, ostali s igračem manje i primili dva gola, a susret je završen 2:0 za Villarreal. Cazorla je u igru ušao u 85. minuti, a njegov ulazak popraćen je ovacijama domaćih navijača.

Santi Cazorla – karijera u ključnim trenucima