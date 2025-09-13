VIDEO / Alexis Sanchez prekrasno asistirao u debiju za Sevillu

Podijeli :

Nogometaši Seville i Elchea u prvoj su utakmici 4. kola španjolskog prvenstva podijelili bodove odigravši 2-2, a u 61. minuti debi za Sevillu upisao je iskusni napadač Alexis Sanchez (36) koji je bogatoj u karijeri igrao za Barcelonu, Arsenal, Manchester United...

Isaac Romero (28) je doveo domaće u vodstvo, Andre Silva (54) i Rafa Mir (70) su preokrenuli, da bi Peque (86) spasio Sevilli bod na prekrasnu asistenciju Alexisa Sancheza.

Elche je i dalje bez poraza ove sezone, ali je sa šest bodova šesti, dok je Sevilla 11. s četiri boda.

Na vrhu su Real Madrid i Athletic Bilbao s po devet bodova.

