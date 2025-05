Modrićev oproštajni govor: ‘Trenutak koji nikada nisam želio dočekati je stigao’

Podijeli :

AP Photo/Cesar Cebolla via Guliver

Luka Modrić je održao oproštajni govor na Santiago Bernabeuu.

U dvoboju posljednjeg 38. kola španjolske La Lige nogometaši madridskog Reala su na svom stadionu svladali Real Sociedad 2-0, a u središtu pozornosti bio je hrvatski reprezentativac Luka Modrić.

Bio je to oproštaj Modrića od Santiago Bernabeua gdje je posljednji put igrao u dresu velikog madridskog kluba. Ovaj tjedan je hrvatski nogometaš najavio odlazak iz Reala na kraju sezone, a još bi kao igrač Reala trebao odraditi klupsko Svjetsko prvenstvo.

Modrića je na početku susreta dočekao njegov veliki dres Reala s brojem 10 na središtu travnjaka, a on je svoju momčad u subotnji dvoboj poveo kao kapetan. Navijači Reala priredili su Modriću, kao i treneru Carlu Ancelottiju koji također odlazi na kraju sezone, poseban dekor i transparente zahvale za sve fantastične zajedničke godine.

Nakon utakmice, Modrić je dobio priliku održati oproštajni govor:

“Trenutak koji nikada nisam želio dočekati je stigao, ali ovo je bilo dugo, ali prekrasno putovanje. Prije svega, želio bih zahvaliti klubu, predsjedniku Florentinu Pérezu. Želio bih zahvaliti svim trenerima kroz sve ove godine, suigračima koji su me pratili i ljudima koji su mi pomagali. Hvala vam od srca. I mojoj obitelji također. Osvojili smo mnogo trofeja, imali smo predivne trenutke. To je vaša ljubav koju ste mi pružali tijekom svih ovih godina. Nema riječi kojima bih vam mogao zahvaliti za sve što ste mi dali kroz godine. Želim reći jednu rečenicu koju sam vidio i koja mi se svidjela: Nemoj plakati jer je gotovo, već se smij jer se dogodilo. Hala Madrid i ništa više.”

Također, nakon utakmice dao je nešto opširniju izjavu za Real Madrid TV:

“Moj najveći trofej je naklonost i ljubav ljudi, navijača Real Madrida. Za to nema riječi. Od prvog dana pa sve do danas, to je ono što ću najviše pamtiti, uz sve što sam postigao, ali ovo mi je najveće. Ova ljubav i naklonost ostat će sa mnom do kraja života. Hvala vam od srca na svemu.

Ovo je za mene vrlo emotivan dan, a mjesto gdje sam najmanje plakao bio je sami teren. Na putu do stadiona i u svlačionici bilo mi je jako teško. Nisam razmišljao o ovome, nisam to ni sanjao. Jako sam zahvalan i sretan što se ovo dogodilo, zbog ovog priznanja i svega što mi se dogodilo tijekom ovih gotovo 13 godina.

Bilo je mnogo nevjerojatnih utakmica na Bernabéuu – Liga prvaka, preokreti protiv PSG-a, Chelseaja, Cityja… Ako moram izdvojiti jedan trenutak, to je onaj protiv PSG-a. Rekao sam da, ako pobijedimo tu utakmicu, osvojit ćemo Ligu prvaka, i tako je i bilo.

Još nas čeka jedan vrlo važan izazov – Svjetsko klupsko prvenstvo, i idemo s entuzijazmom i željom da ga pokušamo osvojiti. Bilo bi nevjerojatno završiti karijeru u Madridu s još jednom titulom. Nadam se da ćemo biti na visini zadatka s novim trenerom i da ćemo moći slaviti s našim navijačima.

Za mene je obitelj najvažnija; ona mi daje stabilnost, a moja supruga i djeca bili su uz mene i podržavali me tijekom cijelog ovog puta, posebno u teškim trenucima, i to mi puno znači. Nema riječi kojima bih im mogao zahvaliti. Oni su bili stupovi cijele moje karijere.”

Modrić je u Real stigao 2012. godine iz Tottenhama, a ove je subote upisao 591. nastup u dresu madridskog kluba. Postigao je ukupno 43 pogotka i ostvario 95 asistencija, a s 28 osvojenih trofeja je pojedinačni rekorder u povijesti ovog uglednog kluba.