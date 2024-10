‘Modrić – mali žilavi gad s listovima poput topovskih kugli i bez grama masti’

Podijeli :

AP Photo/Lalo R. Villar by Guliver

Luka Modrić oborio je rekord Ferenca Puskasa kada je u nedavnoj utakmici Real Madrida protiv Celte Vigo postao najstariji igrač u povijesti koji je nastupio za madridski klub, a tim mu je povodom veliki tekst posvetio i Guardian.

Novinar Sid Lowe ponovio je izraz španjolske Marce koja je Modrića nazvala “vječnim rješenjem” kluba te dodao:

“Postoji razlog zašto je Modrić još uvijek tu i to nije nostalgija, a ni činjenica da je igrač koji je stigao prije 12 godina i nije imao zagarantirano mjesto u početnoj postavi postao najbolji veznjak u klupskoj povijesti. Nije ni 547 odigranih utakmica ni 27 osvojenih trofeja, najviše od ikog, ni to kako igra, njegova vanjska, čarobni štapić ili jedinstvena jednostavnost shvaćanja svega. Jednostavnije je: on je još uvijek dobar.”

Novinar Guardiana usporedio je kapetana s dosadašnjim rekorderom:

“To nije nogomet kakav je igrao Puskas. Modrić je mali žilavi gad s listovima poput topovskih kugli, istrošenim i oštrim licem i bez grama masti na sebi“, piše i dodaje da je tako čudesnu asistenciju kakvu je izveo u utakmici protiv Celte Vigo mogao izvesti jedino on.