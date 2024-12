Mbappe prekinuo šutnju: ‘Nisam zabrinut zbog istrage o silovanju’

Podijeli :

Zvijezda francuske nogometne reprezentacije i Real Madrida Kylain Mbappe prekinuo je šutnju, poručivši u ekskluzivnom intervjuu za francusku televiziju Canal+ kako nije zabrinut zbog istrage o silovanju za koju se nagađa kako je usmjerena na njega.

Mbappe se našao u središtu skandala nakon što je sredinom listopada u švedskim medijima objavljeno kako je policija pokrenula istragu o navodnom silovanju u hotelu u Stockholmu gdje je francuski napadač s prijateljima proveo dvije noći.

Švedsko tužiteljstvo objavilo je 15. listopada da provodi istragu o silovanju ne navodeći imena, no švedski mediji uvjeravaju da je igrač u središtu istrage.

Francuski napadač je priznao kako je bio iznenađen nakon pisanja švedskih medija.

“Bio sam iznenađen. Uvijek me iznenadi način. Ništa nisam dobio, nikakav poziv. Čitam isto što i svi ostali. Švedska vlada nije rekla ništa. Nisam zabrinut. To je samo nesporazum. Nije mi smetalo, jer nikada nisam osjećao zabrinutost. Puno je buke, ali uvijek sam imao istu namjeru, a to je da se koncentriram na svoj posao i vidim kako će to završiti,” kazao je.

Upitan hoće li se odazvati eventualnom pozivu švedskog pravosudnog sustava, zvijezda “Bluesa” je odgovorila potvrdno.

“Ako me pravda pozove, jednostavno ću otići,” dodao je.

Mbappe je kazao kako je sanjao da će jednog dana zaigrati za Real Madrid, ali i komentirao svoje neuvjerljive početne nastupe u dresu “Kraljevskog kluba”, te tvrdnje da je depresivan.

“Uvijek sam sanjao Real Madrid. Ne znam kada i kako, ali znao sam da ću igrati ovdje. Nije najbolji početak sezone, ali pripremamo se za trofeje koji će se računati. Već smo osvojili europski Superkup. Nije na razini onoga što smo očekivali, ali u Realu to očekujemo u drugom dijelu sezone,” kazao je i nastavio: “Jako sam sretan. Započinjem novu etapu u svom životu. Prvo iskustvo u inozemstvu. Otkrio sam prekrasnu zemlju, s gostoljubivim ljudima. To je cool zemlja. No, ljudi nas vide kao robote. Ljudi smo kao i svi drugi. Ljudi nas kritiziraju i hvale. Imao sam trenutaka kada sam bio umoran, ali nisam bio depresivan. Ima ljudi koji su stvarno depresivni, moramo im pomoći. U jednom sam trenutku osjetio iscrpljenost. Nisam imao razdoblja odmora, imao sam sportskih razočaranja.”

Komentirao je i svoje igre na EURO-u u Njemačkoj na kojem su “Tricolori” izgubili u polufinalu od kasnijeg prvaka Španjolske.

“Na EURO-u sam se slomio, bio sam umoran. Htio sam ostati jer dajete sve za reprezentaciju Francuske. Ali bilo je iscrpljujuće,” poručio je.

Osvrnuo se i na svojih sedam godina provedenih u PSG-u.

“PSG mi je puno značio. Proveo sam sedam godina, to je super intenzivno mjesto, u dobru i u zlu. Imao sam nevjerojatnih sedam godina. Imao sam sukobe s ljudima, branio sam svoja prava kao igrač, ali to nije predstavljalo klub. Nikada nisam miješao sve s igračima, ljudima na kampusu, ljudima u osoblju. S navijačima sam mogao biti izražajniji. Uvijek sam održavao tu vezu s PSG-om. To je odnos koji se ne može tako prekinuti. Napisao sam svoju priču u Parizu. Rušio sam rekorde, osvajao naslove. Sada sam u najboljem klubu na svijetu,” rekao je na kraju.