Barcelona našla način, evo kako će skupiti novce i zadržati Olma

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Prijetila je opasnost da Španjolac napusti Barcelonu, no klub je pronašao način da izdvoji 120 milijuna eura.

Barcelonu već duže vrijeme potresa financijska kriza. Klub ima problema sa svakim novim nadzorom UEFA-e, ali na Nou Campu nastoje djelovati tržišno.

Ipak, prije početka sezone morali su se maksimalno pojačati u igračkom kadru. Doveli su samo dva igrača uz odštetu, ali jedan je bio dosta skup.

Riječ je o Daniju Olmu koji je Leipzigu plaćen 55 milijuna eura. Drugi je 22-godišnji stoper Pau Victor, koji je prošle sezone bio član Girone, a plaćen je samo 2,5 milijuna eura.

Olmo u ugovoru ima i posebnu klauzulu prema kojoj bi 1. siječnja mogao postati slobodan igrač. U polusezoni u katalonskoj momčadi odigrao je 15 utakmica i postigao šest golova.

Klub može napustiti ako ga Barcelona ne registrira prvog dana Nove godine, što znači da se igrač zaštitio u slučaju produbljivanja financijskih problema, odnosno ako Barcelona prođe financijski fair play.

Međutim, od toga neće biti ništa. Barcelona je pronašla način zarade, što u principu ne bi trebao biti problem za tako veliki klub. Uz sve to, klub tvrdi da će Olmo biti registriran ne samo do kraja sezone, već do isteka ugovora, u ljeto 2030. godine.

A plan je da Katalonci prodaju VIP lože na novom stadionu Camp Nou, i to dugoročno. Logično, lista zainteresiranih je poprilično duga, samim time i cijena visoka.

Okvirno, Barcelona bi na ovaj način trebala zaraditi 120 milijuna eura. Što bi Olmu jamčilo ostanak u jednom od dva najveća španjolska kluba.