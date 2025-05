Kulenović: Natjerao sam Lučića na pogrešku, a Dinamo nije posao, već čista emocija

Podijeli :

Tomislav Kristo CROPIX via Guliver Images

Dolaskom Sandra Perkovića na klupu Dinama Sandro Kulenović opet je prodisao i promeće se u ključnog igrača sezone Modrih.

Kulenović je u vitalnoj pobjedi nad Hajdukom 3:1 na Poljudu zabio pogodak za vodstvo Modrih 2:1, prije nego što je Petar Sučić u sudačkoj nadoknadi novim golom potvrdio pobjedu.

Tim je trijumfom Dinamo nakon dugo vremena preskočio Hajduk u poretku, ali je i dalje bod iza vodeće Rijeke. Ipak, raspoloženje je u Maksimiru sada kudikamo ljepše i pozitivnije nego što je bilo prije mjesec dana.

“Došli smo u Split s namjerom da uzmemo tri boda, znali smo da bi nam to bio velik korak povratku na prvo mjesto. Bilo je to samo privremeno, Rijeka još uvijek ima bodovnu prednost i ovisi sama o sebi, ali mi smo svoje na Poljudu napravili. Naravno da sam sretan zbog gola, uvijek mi je drago ako mogu pomoći momčadi. Pogotkom, asistencijom, klizećim startom. Lijepo je participirati u utakmici od tolikog značaja, na rasprodanom Poljudu, u okolnostima kad je iza nas bilo vrlo stresno razdoblje. Priprema za utakmicu bila je jako teška s psihološke strane, ali Bogu hvala sve se dobro završilo i to je najbitnije”, rekao je Kulenović za službenu stranicu SHNL-a.

Osim što je postigao drugi pogodak, Kulenović je prste imao i u prvom Dinamovom, nakon velike pogreške Hajdukova vratara Ivana Lučića.

“Kad smo u drugom poluvremenu prešli na formaciju s dvojicom napadača bilo je jasno koji su Brunini, a koji moji zadaci. Ja sam više napadao dubinu i na kraju sam, možemo to reći, natjerao Hajdukovog vratara Lučića na pogrešku uoči prvog gola. Moj pogodak došao je u najbolje vrijeme jer… Hajduk je zabio za 1:1 i pokušali napraviti pritisak i zaprijetiti, baš kao i u samoj završnici, ali Sučićev pogodak je riješio sve dvojbe.”

Trener Sandro Perković nakon utakmice otkrio je kako je planirao zamijeniti Kulenovića baš u trenucima kada je napadač Dinama postigao taj drugi pogodak.

“Drago mi je da sam zabio gol i ostao na terenu, ali da sam i izašao iz igre, a Dinamo pobijedio 2:1 uz pogodak nekog drugog iz naše momčadi bio bih jednako sretan. Svi mi imamo isti cilj – naslov prvaka, neovisno o tome postigao pogodak Kulenović, Baturina ili netko treći”, kaže Kulenović, autor 13 pogodaka u ligi ove sezone. Više od njega imaju samo Robert Mudražija (14) i Marko Livaja (17). Ukupno u svim natjecanjima, ove je sezone postigao čak 20 pogodaka.

Kao pravom Zagrepčaninu, velika mu je čast nositi dres Dinama. To je za njega više od posla.

“Dinamo je jedina emocija. Ako opet budem igrao u nekom drugom klubu to će biti posao. Dinamo nije posao, Dinamo je čista emocija. Igrao pet minuta ili cijelu utakmicu. Na meni je da dam sve od sebe kako bi Dinamo ispunio svoje ciljeve, ne postoji klub da bi Kulenović ispunio svoje ciljeve. Dinamo sam uvijek doživljavao na takav način i tako će biti zauvijek. Odrastao sam u Zagrebu i Dinamo će uvijek biti posebna vrsta emocije.”

Tri kola prije kraja Dinamo je posve u igri za naslov i objektivno ima povoljniji raspored od Rijeke i Hajduka. No, Kulenović razmišlja samo o prvoj sljedećoj utakmici protiv Slaven Belupa. Naravno, moraju se u Maksimiru nadati i ponekom kiksu Riječana.

“Ne ovisimo sami o sebi i pred nama su tri utakmice koje nisu nimalo jednostavne. Slaven Belupo i Varaždin se bore za Europu, Lokomotiva se bori za ostanak. Sve te momčadi će napraviti sve da ostvare svoje ciljeve i čeka nas težak zadatak. Trebalo bi se poklopiti da Rijeka ne pobijedi u jednoj utakmici pa bismo imali sve u svojim rukama, sigurniji si kad znaš da ovisiš samo o sebi.”

“Od nas se i očekivalo da uspijemo jer to što Dinamo radi zadnjih 20godina je fenomen, to ne radi nijedan klub u Europi i svijetu. Toliko dugo biti na vrhu i predstavljati svoju državu u Europi je velika stvar. Ljudi su naučili na uspjeh, a naravno da se desi neka lošija sezone, ali, evo, i u lošijoj sezoni mi i dalje imamo šansu osvojiti naslov. Nadam se i vjerujem da ćemo uspjeti. I nemojmo još nešto zaboraviti, osvojili smo 11 bodova u Ligi prvaka, jednako kao i Manchester City. Gol-razlika nas je dijelila od plasmana u nokaut fazu natjecanja, pobjeđivali smo Milan i Slovan, remizirali s Celticom i Monacom. Radili smo jako dobre rezultate, ponosni smo na to, a ljudi su olako ušli u negativu, što mi je žao s obzirom na sve one divne trenutke koje smo im priuštili proteklih godina. Opet, razumijem sve jer smo ih navikli na uspjehe, vjerujem da će tako biti i u budućnosti”, zaključuje Kulenović.