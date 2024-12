Kovačević pred Dinamo: ‘Živimo za dobar rezultat u Maksimiru’

Podijeli :

Veljko Martinović i Ivica Čavka/HNK Hajduk Split

Nakon pobjede nad Osijekom rezultatom 3:2, trener Mario Kovačević i njegovi igrači puni su optimizma pred novo zahtjevno iskušenje.

Pred ekipom Slaven Belupa je još jedan težak protivnik, a momčad se nada nastaviti niz dobrih rezultata, trener Mario Kovačević rekao je sljedeće:

“Veselimo se toj utakmici. U dobrom smo momentu, igramo dobro, napokon nas i rezultat prati. U zadnjih pet utakmica u prvenstvu imamo tri pobjede i dva remija i puni smo samopouzdanja, a jako nas veseli i što smo prošli među osam u Kupu”, kaže Kovačević.

Kriza Dinama

“Dinamo nije u nekoj bajnoj situaciji, znamo da tamo nije dobro kad ne pobjeđuju i kad nisu prvi na ljestvici. Svjesni smo toga, ali uopće se ne želimo opterećivati njihovim problemima. Vidim da i kod njih ima dosta ozlijeđenih, i ja se uhvatim na sekundu u zamku i pomislim “ajde dobro, ne igra ovaj”, ali kad pogledaš tko igra umjesto njega, mislim si da je možda i bolje da igraju ovi koji su ozlijeđeni. Ne smijemo upasti u tu zamku da će Dinamo biti slab, a sigurno će nam htjeti i uzvratiti za nedavni poraz u Koprivnici i bit će na maksimumu. Nitko nas više ne shvaća lagano, pošto igramo dobro u zadnje vrijeme. Tome se veselim, da vidim kako ćemo mi odgovoriti. Maksimalno vjerujem u moje igrače, vjerujem da ćemo odigrati dobru utakmicu. Živimo za dobar rezultat u Maksimiru.”

U prvom krugu prvenstva Slaven je u Koprivnici slavio s 4:1, Kovačević kaže kako se situacija u međuvremenu promijenila.

“Razlika je. Dinamo je tada promijenio trenera, imali su ružan rezultat protiv Bayerna, ali i mi smo bili u problemima. Očito nas tada nisu shvaćali maksimalno ozbiljno, bili smo zadnji s jednim bodom, igrači u takvim situacijama razmišljaju “budemo mi to lagano”. Mi smo odigrali dobru utakmicu, zasluženo smo pobijedili. Sad će to biti skroz drugačija utakmica, oni sigurno neće misliti da će nas lagano pobijediti. Od svojih igrača očekujem da će znati dobro reagirati od prve minute baš zbog toga. Dinamo je naš dugogodišnji prvak, jako dobro igra u Europi, ali mi ćemo dati sve od sebe da nastavimo dobar niz. Želimo se protiv svakog nadmetati i vjerujem da uz dobru igru tamo možemo doći do pozitivnog rezultata.”