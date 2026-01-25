Juventus izdominirao Napoli za skok na četvrto mjesto

Podijeli :

Nogometaši Juventusa uvjerljivo su s 3-0 na svom terenu svladali aktualnog prvaka Napoli u susretu 22. kola talijanskog prvenstva.

Torinski je sastav poveo golom Davida (22) nakon lijepe asistencije Locatellija, da bi u nastavku na 2-0 povisio Yildiz (77) kojega je odlično proigrao Miretti, da bi konačnih 3-0 postavio Kostić (86) preciznim prizemnim udarcem s više od 20 metara.

Juventus je skočio na četvrto mjesto s 42 boda, koliko ima i peta Roma koja kasnije u nedjelju igra protiv Milana, dok je Napoli treći s bodom više.

Na vrhu je Inter s 52 boda, šest više uz utakmicu više od drugog Milana.