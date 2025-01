Jurić priprema ‘čistku’: ‘Moramo dobro procijeniti koji su igrači za Premier ligu’

Podijeli :

xGrahamxHuntx via Guliver

Ivan Jurić, trener Southamptona, suočio se sa šestim uzastopnim prvenstvenim porazom u Premier ligi nakon što je njegova momčad izgubila 1-3 od Newcastlea u 23. kolu, unatoč ranom vodstvu od 1-0.

Sveci su i dalje posljednji na tablici, a Jurić je nakon utakmice istaknuo trud svojih igrača:

“Mislim da su moji dečki dali sve što mogu. Dobro se bore, dobro igraju, stvaraju šanse. Naravno, Newcastle je bolja momčad. Nemam puno negativnih stvari za reći svojim dečkima.”

O nizu poraza i pritisku kojem je momčad izložena, Jurić je rekao:

“Nije lako naravno, ali moraju se dečki potruditi. Imamo sjajne navijače i moramo dati sve od sebe i dobro se pripremiti za sljedeću utakmicu, protiv Ipswicha.”

Posebno se osvrnuo na situaciju s kaznenim udarcem dosuđenim za Newcastle, izrazivši nezadovoljstvo odlukom:

“Gledajući sada, to nije bio jedanaesterac. Za mene to nikada ne može biti jedanaesterac. Za mene je to prekršaj za nas jer je on (Joe Aribo) ispred u borbi za loptu.”

Unatoč teškoj situaciji, Jurić je naglasio da ne odustaje od borbe i vjeruje da se još može stvoriti nešto pozitivno:

“Naravno da je situacija jako loša, ali želim se boriti i stvoriti nešto. Vidio sam neke dobre trenutke ove subote. Moramo stvarno dobro procijeniti koji su igrači za Premier ligu.”

Jurić, koji je na klupu Svetaca stigao s ciljem stabilizacije i selekcije te borbom za ostanak u Premier ligi, ostaje optimističan unatoč izazovima.