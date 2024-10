Jurčić: Zdravko Mamić mi je uništavao karijeru, ali ne dam na njega. Dao mi je šansu u Dinamu

Podijeli :

AP Photo/Peter Dejong via Guliver Images

Gostujući u jednom podcastu bivši trener Dinama Krunoslav Jurčić stao je u obranu svog nekadašnjeg šefa Zdravka Mamića.

Jurčić, koji trenutno radi u Egiptu gdje vodi Pyramids, u Denis podcastu prokomentirao je svoje razdoblje u Dinamu gdje je kao trener bio čak tri puta između 2009. i 2013. godine.

“Ponosan sam na svoj rad u Dinamu zato što sam u svim mandatima ispunio sva očekivanja i sve zahtjeve koji su postavljeni za mene. Živio sam i radio sa Zdravkom Mamićem. To je jedan čovjek o kojem nikad ne dam govoriti loše iz jednog vrlo prostog razloga. To je čovjek koji je meni dao šansu”, rekao je Jurčić.

Nastavio je.

“Ja sam došao iz jedne male sredine, iz provincije u Zagreb, nemam nikakvu pozadinu i jako teško bih dobio šansu da budem trener Dinama da nije bilo Zdravka Mamića. Bez obzira na to što je on na neki način uništavao moju karijeru, prije svega ovim naglim otkazima, gdje je on apsolutno vladao sa svim novinarima u Hrvatskoj. On je znao kako oni funkcioniraju.”

“Zdravko je to bespogovorno i bez greške znao i onda me obično gurao novinarima u ralje i gurao me niz stepenice u takvim trenucima, da bi klub i on mogli ići dalje. To se dogodilo triput, ali opet ne dam da se priča protiv njega u mom prisustvu.”

Jurčić je u karijeri vodio još Pulu 1856, Slaven Belupo, Lokomotivu, Maribor, Adanaspor, Saudijsku Arabiju, saudijski Al Nassr, Baniyas te Al Nasr (UAE). Trener Dinama posljednji je put bio 2013. godine.

Cijelo Jurčićevo gostovanje u Denis podcastu pogledajte OVDJE.