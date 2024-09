Jeličić: ‘U Hrvatskoj napreduje žutilo, napišu da imam klempave uši i sretni su’

Podijeli :

Screenshot: HRT

Joško Jeličić je na sportskom simpoziju u Sarajevu, poznatom kao Simposar, izložio izazove s kojima se susreće u svojoj karijeri nogometnog analitičara.

“Ovim poslom bavim se 13 godina i njegovo prokletstvo, ali i ljepota je u tome što je to najglobalniji sport kod kog nema egzaktne istine. Uvijek mogu reći da je neki trener trebao igrati u nekoj drugoj formaciji, ali nemam potvrdu da bi to doista bilo bolje. Često me pitaju zašto nisam trener, kad sam već završio trenersku akademiju. Silno poštujem trenere i mislim da je njihov posao puno kompleksniji nego moj”, rekao je Jeličić i dodao:

“Živimo u vremenu prljave tehnologije, pri čemu su mainstream mediji proizveli hrpu mediokriteta koji konzumente hrane crnilom. Oni će rijetko kad objaviti pohvalu, a favoriziraju ono kritički izrečeno i tako ispod svog teksta generiraju reakcije poluidiota. To čine samo ljudi koji nikad ništa nisu napravili, a vole čačkati po boljima od sebe. Prije je bilo onih koji bi u kafiću širili crnilo, no takve si mogao nogom u guzicu. Ovi današnji se zatvore u svom balonu, napišu da imam klempave uši i sretni su.”