Hrvatski reprezentativni stoper ima novi klub: Mijenja otkriće zadnjeg Eura

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatski reprezentativac Martin Erlić karijeru će nastaviti u Bologni, potvrdio je talijanski klub koji je prošle sezone zauzeo peto mjesto ljestvice Serie A. Uvjeti pod kojima je 26-godišnji stoper potpisao za Bolognu nisu objavljeni, no talijanski mediji pišu da je posao vrijedan oko sedam milijuna eura, na što još treba uračunati moguće bonuse.

Erlić je kao 16-godišnjak iz Rijeke otišao u Parmu, a kasnije u Sassuolo, u kojem je 2017. godine postao profesionalac. Ipak, prošle su godine prije no što je za taj klub i debitirao budući da je slan na posudbe u Südtirol, a kasnije i u Speziju. Za Speziju je bio i potpisao 2019. i ostao ondje do 2021. godine, gdje mu je trener bio Vincenzo Italiano. Od lipnja je upravo on novi trener Bologne. Prema nekim pisanjima, Erlić je potpisao ugovor na četiri godine uz plaću od 800.000 eura po sezoni.

U Bologni bi trebao biti zamjena za Riccarda Calafiorija, kojeg je klub prodao Arsenalu u transferu vrijednom 45 milijuna eura. Bologna će u ovoj sezoni igrati Ligu prvaka, što joj je premijera u najjačoj europskoj konkurenciji još od sezone 1964./65., kada se posljednji put natjecala među elitom.

Erlić, koji je s Hrvatskom osvojio svjetsku broncu u Kataru i srebro u Ligi nacija, prošle sezone je ispao iz Serie A igrajući za Sassuolo.