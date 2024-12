Hrvatska Socca reprezentacija je izborila četvrtfinale Svjetskog prvenstva

Podijeli :

Marin Sušić

Hrvatska socca malonogometna reprezentacija izborila je četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Muscatu pobjedom 1:0 protiv Italije.

Jedini pogodak postigao je Karlo Darojković u 35. minuti. Darojković je istaknuo kako je utakmica bila teža od očekivanog zbog visokih temperatura, ali je pohvalio trud i izdržljivost hrvatske ekipe, koja je uspjela ostvariti zasluženu pobjedu.

“Puno teža utakmica od očekivanog. Bilo je pakleno igrati na skoro trideset stupnjeva ovdje, hvatali smo svaki dah. Nadali smo se da će do izražaja doći to što su Talijani dosta starija ekipa od nas i da će im biti teže u ovakvim uvjetima, ali pokazali su kvalitetu. Ipak, na kraju naša zaslužena pobjeda i nadam se da ćemo otići do kraja”, rekao je Darojković.

“Drago mi je da golovima mogu doprinositi reprezentaciji, ali bitno da smo mi prošli dalje. U četvrtfinalu svakako očekujem borbu. Ići ćemo na glavu pa što bude. Nadamo se najboljem”, dodao je.

U četvrtfinalu će se Hrvatska suočiti s Meksikom, koji je bio uspješniji u prethodnim susretima na prošlom Svjetskom prvenstvu, gdje je Hrvatsku pobijedio u skupini (1:0) i u utakmici za treće mjesto (2:0). Ova četvrtfinalna utakmica održat će se u 16:40 po hrvatskom vremenu, a reprezentacija se nada revanšu i daljnjem uspjehu na prvenstvu.