‘Ove godine sam osvojio dvije titule, ali ne vjerujem da sam bolji nego ranije’

Hrvatska reprezentacija otvara kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u petak protiv Gibraltara u gostima, a u ponedjeljak dočekuje Češku u Osijeku. Obje utakmice igraju se od 20:45. Na konferenciji za medije uoči utakmica govorio je Franjo Ivanović.

Ove godine ste osvojili dvije titule, kakav je osjećaj?

“Jako lijep osjećaj osvojiti titulu, ove godine sam osvojio dvije. Jako mi je drago zbog Rijeke što je osvojila, zaslužila je to odličnom sezonom.”

Gdje se bolje slavilo?

“U Rijeci je vjerojatno bilo bolje, drugačije se u Hrvatskoj slavi, tu je bilo posebno, na Korzu. Lijepa atmosfera.”

Rijeka je ove sezone iskoristila priliku, za razliku od prošle.

“Prošle godine smo bili blizu tituli, sad smo osvojili. Možda je falilo to iskustvo koje su imali ove sezone. Možda u nekim manjim utakmicama trebali smo biti bolji i tada to iskoristiti do kraja. To su napravili.”

Koliko ste dobili na iskustvu u zadnje vrijeme?

“Ne vjerujem da sam bolji nego ranije, iskustvo je sada tu, odigrao sam dosta utakmica. Osvojili smo jako prvenstvo u Belgiji, sada sam zreliji u nekim situacijama, to je za napadača najvažnije.”

Kako je opet biti u reprezentaciji?

“Jako sam sretan što sam opet tu, pozitivna trema je prošla s prvog okupljanja je prošla. Tu sam, spreman sam, nadam se da ću to minutažom dokazati.”

Kako ste se prilagodili na zahtjevnu belgijsku ligu?

“Imao sam od samog početka povjerenje trenera i kluba. Minutaža je bila tu, igrao sam konstantno, to je najvažnije. Zabijao sam golove, imao samopouzdanja.”