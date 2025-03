Olić nakon poraza od Australije: ‘Izgledalo je to dobro’

Podijeli :

Izbornik mlade reprezentacije je podijelio dojmove nakon prve utakmice u Dohi.

Hrvatska U-21 reprezentacija izgubila je od Australije rezultatom 2:1 u prvoj od tri prijateljske utakmice na međunarodnom turniru “Internacionalni kup” u Dohi.

Mlada hrvatska reprezentacija do 21 godine upisala je poraz 2:1 protiv reprezentacije Australije uzrasta do 23 godine u prvoj utakmici prijateljskog turnira.

Australija je povela u 55. minuti preko Dukulyja, no Hrvatska je brzo izjednačila nakon što je Luka Tunjić postigao pogodak samo dvije minute poslije. Za konačnih 2:1 pogodak je postigao Adamson u sudačkoj nadoknadi.

Dojmove nakon poraza podijelio je izbornik Ivica Olić:

“U prvih sat vremena, ekipa koja je igrala, jako sam bio zadovoljan. Odigrali su jako dobro i imali su dosta dobrih prilika. Čak su me i ugodno iznenadili s obzirom na to da smo uspjeli napraviti samo jedan zajednički trening s jako puno novih igrača. Izgledalo je to dobro, imali smo svoje prilike i šteta što nismo jednu iskoristili u prvom poluvremenu.”

“U drugom poluvremenu je dosta izmjena bilo i po ovom teškom vremenu smo imali dosta problema s obzirom na to da smo mogli napraviti samo šest izmjena, a neki igrači su imali problema s grčevima i jedva su odradili. Ali jedna dobra provjera s reprezentacijom koja je dvije godine starija od naše generacije. Vidjeli smo koliko su Australci u tom fizičkom smislu danas bolje izgledali, pogotovo u zadnjih 10 minuta jer i oni su imali teške uvjete kao i mi, ali fizički su se puno bolje nosili nego mi pri kraju utakmice”, zaključio je izbornik.

Sljedeću utakmicu Hrvatska igra u subotu, 22. ožujka, protiv Egipta, nakon čega slijedi susret protiv Tajlanda 25. ožujka.