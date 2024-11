ANKETA: Je li Dalić opravdano ljutit zbog Petkovića?

Podijeli :

Harry Langer/DeFodi Images via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak se okupila u Zagrebu uoči novog ciklusa Lige nacija.

U petak, 15. studenog, Vatreni će odigrati pretposljednji okršaj sa Škotskom u Glasgowu, dok tri dana nakon na Poljudu dočekuju Portugal. Na press konferenciji novinari su postavili pitanje Zlatku Daliću o stanju s Brunom Petkovićem. Njemu nije jasno zašto je Petković igrao protiv Gorice u zadnjem kolu HNL-a. Tad je Bruno ušao u 77. minuti, a Dinamo je remizirao 2:2.

“Dolaze igrači s velikim poštovanjem, čast im je da igraju u reprezentaciji. Nekada nisu najspremniji, tako je bilo s Brunom protiv Turske u Osijeku. To izuzetno cijenim, zato reprezentacija ima uspjehe, zbog takvih odnosa. Bruno je igrao protiv Škotske, zatim protiv Poljske se požalio na ozljedu.

POVEZANO Dalić: Kulenović je sjajan, ali sad nam nije potreban. Smeta me situacija s Petkovićem Nema ga u Ligi nacija: Petković će ručati sa suigračima pa odlazi kući

Doći će danas, razgovarat ćemo s njim i liječnicima. Donijet ću odluku, koja će biti, u prvom redu najbolja za igrača, Dinamo i reprezentaciju. Ozlijeđen je, ne trenira, ali mi nije jasno zašto igra, to me smeta. Zajec me zvao, rekao sam mu da igrač mora doći, pa ćemo donijeti dobru odluku. Nije potrebna nervoza, komentari. Donijet ću najbolju odluku. To je sve što imam reći, nije potrebna nikakva nervoza oko toga”, rekao je Dalić o Petkoviću.

Podsjetimo, prije okršaja u Ligi prvaka sa Slovanom trener Nenad Bjelica se osvrnuo na situaciju sa svojim napadačem. Tada je poručio da ga želi pripremati za Rijeku, a taj susret je na rasporedu nakon reprezentativne stanke 23. studenog, a on ga je ipak koristio i prije – u Gorici. Prije susreta u Gorici Petković je igrao 27. listopada protiv Osijeka – 24 minute.

“Petkoviću je malo bolje, ali da bi se izliječio, on treba odmor. Četiri dana nije ništa radio, već dugo nije u pravom trenažnom procesu i teško ga je staviti 90 minuta. Uostalom, Kulenović je u odličnoj formi, nećemo Brunu sigurno ‘pokidati’ zbog jedne utakmice i vidjet ćemo što ćemo koliko će igrati. I hoće li igrati. Nije normalno trenirao od Monaca, nema smisla niti da ide u reprezentaciju, htjeli bismo ga pripremati za Rijeku, za prvu utakmicu nakon stanke, da nam može pomoći u tih zadnjih sedam utakmica.”

Tvrdio je i kako su Dinamovi čelnici u kontaktu s izbornikom Zlatkom Dalićem:

“Predsjednik Zajec je pričao s izbornikom. On će se pojaviti u reprezentaciji, ali ako je malo pameti, neće igrati. Od prve minute neće sigurno igrati u Bratislavi, vidjet ćemo hoćemo li ga koristiti.”

Pitamo vas u anketi – je li Dalić opravdano ljutit zbog situacije s Petkovićem?