Zajec nakon ždrijeba: ‘Ne znam kako će se osjećati veliki klubovi kad dođu na Maksimir’

Sport Klub/Sportnetwork NS

Predsjednik Dinama Velimir Zajec otkrio je razmišljanja nakon ždrijeba Lige prvaka.

Dinamo će u Ligi prvaka igrati kod kuće protiv Borussije, Milana, Celtica i Monaca, a u gostima kod Bayerna, Arsenala, Salzburga i Slovana iz Bratislave. Raspored utakmica bit će poznat u subotu.

Razmišljanja je otkrio i predsjednik Dinama Velimir Zajec.

“Naš sportski direktor Marko Marić, koji je otišao na ždrijeb, nije baš najsretniji. Dobili smo jake protivnike, ali i protivnike koje u našem dobrom stanju možemo pobijediti. Nadam se da ćemo osvojiti koji bod, a možda i proći dalje. Naša momčad je dobra, ne vjerujem da se možemo puno pojačati i takvi smo kakvi smo. Protiv Qarabaga smo pokazali koliko dobro možemo igrati”, rekao je Zajec.

Koliko će velika zarada od Lige prvaka pokriti budžet?

“Sigurno da je to jedan dobar komad novaca. Moramo srediti klub, to je bilo obećanje i to ćemo sigurno napraviti. Jedino nam ostaje stadion, koji smo obećali, ali ne znam kako će se završiti. Sramota je da Dinamo igra na ovakvom stadionu, ne znam kako će se osjećati veliki klubovi kad dođu ovdje.”

Komentirao je i stanje stadiona. Dokad će Uefa dopuštati Dinamu da igra na ovom stadionu?

“To bi trebalo pitati političare i ljude iz države i grada. Stalno se nešto odgađa i nadam se da će netko konačno presjeći i da će reći “Idemo izgraditi stadion”. Ne samo Dinamu nego i reprezentaciji jer oni to zaslužuju.”