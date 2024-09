Pljušte reakcije na Kalinićevo obraćanje: ‘Svaka čast Kale. Klub je postao komedija’

Podijeli :

Nakon žestokog istupa smijenjenog sportskog direktora Hajduka Nikole Kalinića, stižu i reakcije navijača.

Dužnost sportskog direktora Hajduka Kalinić je napustio nakon samo četiri mjeseca, a na nju je došao završivši igračku karijeru baš u splitskom klubu, na kraju prošle sezone.

“Ne znam točno tko me smijenio, ali predsjednik Bilić sigurno nije. Od prvog dana kada sam došao na poziciju sportskog direktora znao sam da Hajduk neće ići u dobrom smjeru. Ljudi iz Nadzornog odbora ne vole klub niti imaju veze s nogometom. Oni, ljudi koji su bili iznad mene nemaju veze ni sa Splitom ni Hajdukom. Svi oni će se razbježati i nije ih briga za klub, Predsjednik me nazvao i rekao mi da sam dobio otkaz. Poručio sam mu da nema problema, a klub vodi Aljoša Pavelin”, rekao je između ostalog Kalinić u pola sata dugoj press konferenciji.

Nisu izostale ni reakcije navijača na njegov istup, a mi vam donosimo neke od njih koje ste vi napisali na našim društvenim mrežama.

“E moj Kale, naivan si kao francuska sobarica. A lijepo smo ti govorili.”

“To Nikola, vidjeli smo davno prije da imaš svoj stav i kičmu. A ovi paraziti iz NO uništavaju klub. To svatko vidi počevši od smjene Jakobušića koji je jedini u zadnjih 20 godina nešto osvojio i donio optimizam u klub i oko kluba, pa do tebe sada.”

“Svaka čast Kale.”

“Klub postao komedija.”

“Kalinić može uzdignute glave hodati, oni kojima je on žrtveno janje baš i ne znam. Nažalost o klubu odlučuju oni koji niti vole niti su ga voljeli. Nije to samo Hajduk. Dok su rezultati i puna blagajna svi su si dobri!”

“Bravo Kale, momak koji je htio da vodi sportsku politiku Hajduka u pravom smjeru da budu jaki i profitabilni, ali ne daju mu, jer uspjeh bi došao, možda malo kasnije i toga se “neki “boje”, sretno Kale dalje u životu.”