Mamić otkrio koga vidi kao trenera Dinama: ‘Ne znam zašto izmišljamo toplu vodu’

Na sarajevskoj premijeri filma dokumentarca "Vaha – moja istina" bio je i bivši čelnik Dinama, Zdravko Mamić.

Mamić je u intervjuu za Večernji priznao kako se posvađao s Halilhodžićem.

“Napravio sam sve da Vaha dođe. Žao mi je da to nije trajalo dulje jer je ostavio veliki trag u Dinamu. Stabilizirao je klub i nakon njegova perioda krenuo je Dinamov uzlet u Europi. Bili smo izuzetno bliski, baš prijatelji. On je veliko nogometno i trenersko ime, ali pali smo na gluposti. Bila su to dva ega. Igrali smo utakmicu protiv Intera iz Zaprešića, rezultat je bio 1:0, publika je bila nervozna i to se prenijelo na mene. Smatrao sam da bi bilo dobro da odem do svlačionice i napravim pritisak na igrače da se trgnu. Izrazio sam mu želju da uđem u svlačionicu, on je to jako teško primio i kasnije su pale grube riječi. Nakon toga sam mu se ispričao i danas smo dobri prijatelji.”

Poraz Dinama od Bayerna i smjena Sergeja Jakirovića?

“Jako mi je teško pao taj poraz jer smo krvnički gradili ugled Dinama. Ovaj poraz će obilježiti navijače, igrače, trenera, rukovodstvo… Nisam bio ludi optimist jer je Bayern jedna od najboljih momčadi, ali nisu mi bile uvjerljive igre koje smo pružali”, rekao je Mamić i dodao:

“Ja sam neviđeni navijač i manje. Ništa manje nego što sam bio cijeli život. Povukao sam se iz javnosti i maknuo od diskusija o Dinamu. Moj period je bio vrijeme moje radosti, netko će ga ocijeniti bolje, a netko lošije. Želim novom rukovodstvu da nadmaši moje rezultate.”

Otkrio je koga vidi kao Jakirovićevog nasljednika.

“Nema Dinamo puno izbora, a ima rješenje. To je Vahid Halilhodžić koji bi napravio čuda. Druga osoba je Nenad Bjelica. Oba su slobodna i ne znam zašto izmišljamo toplu vodu.”