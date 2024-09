Krovinović: Respektiramo Dinamo, ali idemo u Zagreb dignute glave

Podijeli :

Bozidar Vukicevic CROPIX by Guliver

Nogometaši Hajduka u susretu su 5. kola HNL-a na Poljudu svladali Osijek sa 1-0 (0-0), a strijelac jedinog gola bio je Marko Livaja u 56. minuti.

Na domaću se utakmicu osvrnuo Filip Krovinović.

“Zaslužena tri boda naše ekipe. Čestitke mojim suigračima, prijateljima. Mislim da Osijek nije stvorio ništa konkretno, niti jednu šansu. Imali smo više opasnih prilika, mogli smo pobijediti s više razlike, ali dobro, tri boda su tu, to je najbitnije. Okrećemo se novom tjednu”, rekao je za Dalmatinski portal i dodao:

“Mogla je biti i veća pobjeda. Izvukao ih je Malenica nekoliko puta. Pokazali smo više igre, želje i htijenja u drugom poluvremenu. Pohvale svim momcima na utakmici po ovoj sparini.”

Dinamo i Hajduk u sljedećem će kolu, u subotu, odigrati derbi na Maksimiru.

“Respektiramo Dinamo. Imamo super stanku, osvojili smo tri boda u važnom trenutku. Imamo vremena pripremiti se, neće biti lako, ali to je derbi, idemo u Zagreb sa stavom. Bit će to pravi test naše vrijednosti. Trenutačno su prvi na tablici. Idemo s gardom, dignute glave, to je ono što se očekuje od najvećeg hrvatskog derbija”, najavio je Krovinović.