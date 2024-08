Gattuso: S Perišićem sam imao dobar odnos, odluka je njegova!

Gattuso je još jednom pojasnio slučaj Perišić:

"Situacija je skroz čista. Dva dana nakon mog dolaska u Hajduk Perišić i ja smo razgovarali i rekao je da želi ići. rekao sam mu da stane i razmisli, neka prođe Euro. Nakon toga mi je to ponovio na prijateljskoj utakmici. I nastavili smo trenirati, a ja sam mu davao da igra. Stalno me morila ideja da on želi ići. No došao je Bamba i vidio sam da neki drugi igrači moraju dobiti priliku. Ja sam morao biti pošten jer su svi znali da on želi otići. Odluka je bila Perišićeva. Svaka odluka donosi posljedice. Imao je moje maksimalno poštovanje.