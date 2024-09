Čavlina: Nisam ja neki klinac da mi stalno zvižde, znam da sam jedan od najboljih u HNL-u

Podijeli :

NK Osijek

Golman Osijeka i kapetan hrvatske U-21 reprezentacije progovorio je o kritikama na svoj račun.

Nikola Čavlina ove je sezone kao golman Dinama na posudbi u Osijeku, a tamo je izgubio mjesto prvog golmana te imao nekoliko kikseva. Za Sportske novosti otkrio je kako se osjeća.

“Znate što? Nisam bio baš najbolje, ali Bože moj, profesionalac sam, sve se može dogoditi u nogometu. No, kad sam došao u reprezentaciju iz Osijeka, sad sam dobro. Upoznao sam novi stožer i sad se osjećam kao novi čovjek. Mislim da će mi ovaj boravak u mladoj reprezentaciji jako dobro doći, a vjerujem da će ljudi na predstojećim utakmicama s Farskih otocima i Portugalom vidjeti da je ono što se sa mnom događalo možda ipak problem momčadi Osijeka i drukčijeg načina treniranja. Mislim da će ljudi sad, kad stanem na vrata mlade vrste, vidjeti da sam onaj stari “, rekao je Čavlina na samom početku.

Ponudio je odgovor zbog čega su se dogodili onakvi kiksevi.

“Uvjeren sam da su svi moji kiksevi koji su se događali stvar novog načina treniranja u Osijeku! Kad sam došao, talijanski trener vratara želio me skroz promijeniti. Sve je htio mijenjati. Sve ono što sam radio zadnjih 12-13 godina, koliko sam već vratar, najednom ništa nije valjalo. Nisam se osjećao najbolje, točnije, nisam se uopće osjećao dobro. I onda stvari krenu nizbrdo. Da stvar bude gora, kad napravim pogrešku, nema naših igrača u blizini da je isprave i, eto, primim gol. Sve je išlo jedno za drugim, po Murphyjevom zakonu, ako nešto može poći naopako, poći će naopako. Ali kod mene se ne bi događale te pogreške da sam bio onaj stari, da sam radio ono što najbolje znam. Trenutačno u Osijeku radim neke stvari koje – ne znam! Još se učim, ali… Nije da mi odgovaraju.”

Kako se osjeća sad kad ga je na mjestu prvog golmana Osijeka zamijenio Marko Malenica?

“Nije prvi put. Dogodilo mi se to i u Lokomotivi. Na početku prošle sezone. Doživljavam to kao dio posla. Na meni je sad raditi samo ono što najbolje znam. Kad se vratim u Osijek, radit ću ono što sam radio. U tome sam bio najbolji. Naravno da se krivo ne shvati, upijat ću neke savjete trenera, one koje mi mogu dobro doći. Ali, definitivno ću raditi ono što najbolje znam jer, ponavljam, tada sam najbolji.”

Komentirao je i zvižduke navijača s tribina.

“Da… Ali čak me to nije tako pogodilo jer to je na neki način normalno. Navijači su na tribinama, imaju pravo izraziti svoj stav, pa i zviždukom. U većim klubovima moguće je da svaki vikend netko naleti na navijački volej. Nakon one utakmice sa Šibenikom sam se ispričao, ali nisam ja baš neki klinac koji je jučer došao na nogometne terene, pa da mi se zviždi svaku utakmicu…”

Komentirao je i izjavu izbornika U-21 reprezentacije Ivice Olića kako Čavlina ostaje kapetan.

“Svaka mu čast na tome. Nakon ovakvih nekoliko mjeseci koje sam ostavio iza sebe, to je trebalo moći kazati. Jako sam mu zahvalan na tome. I vratit ću se na poziciju prvog vratara Osijeka. Nikad nisam sumnjao u svoje kvalitete. Znam da sam jedan od najboljih u HNL-u. Sad sam shvatio jedno. Trebam slušati samo sebe i raditi ono što najbolje znam.”