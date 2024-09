Bara o prodaji Pukštasa: ‘Imao sam dogovor s prošlom Upravom, no sada sam se bojao da ću ispasti smiješan’

Podijeli :

Poznati hrvatski menadžer, Andy Bara, gostovao je u Podcast Inkubatoru.

Upitan je za prodaju Rokasa Pukštasa iz Hajduka, do koje na kraju nije ni došlo. Naime, prošla garnitura postigla je dogovor s Barom da će on biti taj koji će ‘riješiti’ Pukštasov transfer, no dolaskom novih ljudi u Hajduk sve se promijenilo.

“To je trebalo biti potpisano. Ja sam krenuo raditi taj posao, ali kako je došla nova Uprava oni su rekli bit će sutra, bit će prekosutra… To se nikada nije dogodilo, ja nisam dobio taj papir. Imao sam dogovor s bivšom Upravom da meni prepuste da napravim taj posao. Ali ja nisam radio taj posao ovo ljeto. Prekinuo sam to raditi. Zašto? Bojao sam se da ću ispast smiješan kod klubova koje ja poznam, jer ja nemam punomoć od kluba da bi nudio Pukštasa.

Ja sam počeo to, Parmu sam davno kontaktirao, ali sam se iz tog posla isključio. I da je završena Parma, ja u tome ne bih sudjelovao. Ja tu nisam radio, jednostavno, nisu mi dali papir i punomoć, kakav sam imao dogovor s njima prije. Došla je nova Uprava, oni su to odgađali.

Čuo sam se s Nikolom Kalinićem više puta, da bi on meni u jednom trenutku rekao: ‘Reci dva kluba, pa ću ti ja dati za dva kluba.’

Ja sam rekao: ‘Prijatelju, hvala ti. Želim Vam svu sreću, prodajte ga sami.’ I tu je završeno, mene taj igrač više nije interesirao.”

