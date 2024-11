HNS pokrenuo disciplinski postupak protiv Brune Marića!

Podijeli :

Bivši šef hrvatskih sudaca, mogao bi odgovarati zbog svog oštrog priopćenja.

Donedavni prvi čovjek hrvatskih sudaca, Bruno Marić iznenadio je javnost svojom objavom na društvenim mrežama u kojoj je žestoko kritizirao udrugu Naš Hajduk.

“Ne obazirem se, rekoh sebi puno puta, jer to je skupina nasilnika koji o sebi govore da su pošteni! Ali, to isključivo sami za sebe pričaju, lažu, jer su ih svi odavno prokužili! Oni su ti koji fabriciraju, a lažno klevetaju druge da fabriciraju! Oni su teret društva, oni su teret sporta, oni su teret demokracije, iako ju punim ustima zagovaraju. Lažno, naravno! Zvižde onima za koje navijaju, prijete onima za koje navijaju, skandiraju sebi dok kao navijaju, tjeraju one za koje kao navijaju da im se poklone! Najbolji bi bili, ali na silu, najjači bi bili, ali kada idu 10 na jednoga, najhrabriji su kada vide slabijeg od sebe! Ali oni su zapravo interesna skupina okupljena oko sebe i samo za sebe”, rekao je Marić u svom priopćenju na objavljenom na Instagramu, a u cjelosti ga možete pročitati OVDJE.

Nakon što su Marićeve riječi odjeknule u javnosti, HNS je protiv njega pokrenuo disciplinski postupak, doznaju Sportske Novosti. Podsjećamo, Marić je još uvijek aktivan u hrvatskom nogometu u funkciji kontrolora suđenja te instruktora za VAR sustav, a ne čudi da je disciplinski postupak pokrenut jer je isti proces viđen u sličnim situacijama, a spornim se smatra što je javno iznio svoje optužbe.

Slučaj će voditi Disciplinska komisija HNS-a, dok će Marić imati pravo na očitovanje nakon čega će biti donesena konačna odluka.