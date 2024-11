Hajduk šokiran golčinom u Varaždinu za prvi poraz ove sezone!

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela / HNK Hajduk

U posljednjem susretu 12. kola HNL-a Varaždin je pred 10.428 gledatelja pobijedio Hajduk sa 1-0 nanijevši Splićanima prvi poraz ove sezone.

Pogodak odluke zabio je Michele Šego u 43. minuti sjajnim udarcem sa 30 metara.

Hajduk je zadržao vodstvo na ljestvici, no Rijeka se približila na tri, a Dinamo na četiri boda zaostatka.

Varaždin je bolje otvorio susret, bio je aktivniji i rastrčaniji, međutim sve do same završnice prvog dijela nije bilo previše uzbuđenja. No, u 43. minuti vidjeli smo možda i najljepši pogodak dosadašnjeg dijela sezone. Mamić je presjekao pogrešno dodavanje Hrgovića, Šego je pokupio loptu, povukao desetak metara, pa sjajno opalio sa 30 metara pogodivši rašlje Kalinićeva gola za prednost domaćina.

Šego je bivši igrač Hajduka koji je u Varaždin stigao 2021. godine, prvo na posudbu, a godinu dana kasnije Varaždinci su otkupili njegov ugovor.

Prvo uzbuđenje u nastavku vidjeli smo u 53. minuti. Luka Mamić je povukao kontru Varaždina i dodao na desnu stranu za Mitrovskog, koji nije uspio pogoditi okvir gola. Dvije minute kasnije Mitrovski je pucao daleko bolje, no sjajno je reagirao vratar Hajduka.

U 62. minuti Varaždinci su zabili i drugi gol, no Mamić je igrao rukom prije nego što je svladao Kalinića, pa je sudac Kolarić poništio pogodak.

Hajduk unatoč pritisku i daleko većem posjedu lopte nikako nije uspjevao opasnije ugroziti domaća vrata. U 66. minuti dalekometnim udarcem je pokušao Hrgović, no nije bio precizan. U 73. minuti iz daljine je pucao Rakitić, lopta je nekoga pogodila u blok, promijenila smjer prevarivši vratara, ali je završila pored gola.

Hajduk je u 79. minuti bio korak do izjednačenja nakon ubačaja iz kornera. Trajkovski je pucao glavom, no Zelenika je obranio. Odbijenu loptu u mrežu je pokušao ugurati Melnjak, ali je Alić izbacio loptu s crte.

U prvom nedjeljnom susretu, derbiju “Učke”, Rijeka je na stadionu Aldo Drosina u Puli pobijedila Istru 1961 sa 1-0 vrativši se na drugu poziciju.

Bio je to očekivano žestok i čvrst derbi sa čak 42 prekršaja i devet žutih kartona, a pogodak odluke zabio je Toni Fruk u 75. minuti iz slobodnog udarca.

Rijeka je ovom pobjedom prekinula niz od četiri uzastopna ligaška remija, dok je Istra 1961 produžila seriju bez pobjeda u prvenstvu na tri kola.

U prvom poluvremenu nije bilo prilika niti na jednoj strani, a sudac Erceg je pokazao čak šest žutih kartona.

U nastavku se ipak zaigralo malo otvorenije, a pogodak odluke pao je u 75. minuti. Radeljić je iznudio slobodni udarac na 18 metara, a Fruk je sjajno pogodio za gostujućih 1-0.

Splitski sastav vodi na ljestvici sa 27 bodova, Rijeka je ponovo druga sa 24 boda, dok Dinamo na trećoj poziciji ima 23 boda. Slijede Osijek i Varaždin sa po 19 bodova. Istra 1961 je šesta sa 12 bodova.

Na zadnja dva mjesta su Slaven Belupo i Lokomotiva sa po devet bodova.