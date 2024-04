Gvardiol zabio gol u pobjedi Manchester Cityja, Građani došli na bod od Arsenala

Podijeli :

AP Photo/Rui Vieira via Guliver

Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol bio je strijelac prvog gola za Manchester City u 2-0 (1-0) gostujućoj pobjedi protiv Nottingham Foresta u 35. kolu engleskog prvenstva kojom se branitelj naslova opet približio vodećem Arsenalu na jedan bod.

Gvardiol je u 32. minuti prsvodobno utrčao na prvu stativu te s dva metra glavom proslijedio udarac iz kuta De Bruynea u mrežu. Konačnih 2-0 postavio je povratnik na travnjak Haaland u 71. minuti, opet na asistenciju De Bruynea.

Gvardiolu je to drugi gol u Premier ligi, a na terenu je proveo svih 90 minuta, dok je Mateo Kovačić za City odigrao drugo poluvrijeme.

Ovom pobjedom City je stigao do učinka od 79 bodova, jedan više uz utakmicu više ima vodeći Arsenal koji je ranije u nedjelju kao gost sa 3-2 (3-0) svladao svog najvećeg rivala Tottenham Hotspur.

Arsenal je do velike prednosti od 3-0 stigao u prvih 45 minuta, dva od ta tri gola “topnici” su postigli nakon udaraca iz kuta i vrlo slabih reakcija domaće obrane. Prvi pogodak bio je autogol Hojbjerga (15-ag) koji je glavom poslao loptu u vlastitu mrežu, na 2-0 povisio je Saka (27) iz protunapada nakon što su domaći tražili kazneni udarac zbog starta na Maddisonu u gostujućem kaznenom prostoru no njihovim zahtjevima nije udovoljeno, da bi trći gol postigao Havertz (38) koji je ostao nečuvan na metar od gola kod kornera. U nastavku su domaći prvo smanjili kada je Romero (64) iskoristio veliku pogrešku vratara Raye da bi Son (87-11m) s bijele točke pogodio za 2-3 no do kraja utakmice Tottenham ipak nije uspio zabiti i treći gol kojim bi izbjegao poraz.

Nozzingham Forest je 17. sa 26 bodova, jednim više od 18. Luton Towna, a dva više od 19. Burnleyja koji su u zoni ispadanja..

Tottenham je ostao peti sa 60 bodova, sedam manje uz dvije utakmice manje od četvrte Aston Ville.