Guardiola ‘zaprijetio’ otkazom: ‘Ako to naprave, odlazim!’

I dok se brojni treneri žale na širinu igračkog kadra, trener Manchester Cityja Pep Guardiola traži od klupske uprave da skreše roster prve momčadi ili će dati ostavku, objavili su britanski mediji.

“Kazao sam upravi da ne mogu trenirati 24 ili 25 igrača, a onda na dan utakmice moram njih četvericu ili petoricu ostaviti na tribini. Ako se netko ozlijedi, možemo u prvu momčad povući nekoga iz juniorske ekipe. Ako imate previše igrača na rosteru, teško je stvoriti koheziju u ekipi. Zato sam poručio upravi da smanji igrački kadar. Ako to učine onda ostajem, a ako se to ne ostvari, dat ću ostavku”, izjavio je Guardiola, koji ima ugovor sa Cityjem do lipnja 2027.

U siječnju ove godine Građani su doveli četiri pojačanja (Abdukodir Khusanov, Omar Marmoush, Nico Gonzalez i Vitor Reis) za koje su platili 235 milijuna eura odštete. Zasad je jedino sigurno da Kevin de Bruyne na kraju sezone odlazi s Etihada, a Guardiola bi se želio riješiti još nekoliko igrača, među kojima je i najskuplje pojačanje u povijesti kluba, veznjak Jack Grealish.

U posljednjem kolu Premier lige u nedjelju, 25. svibnja, trećeplasirani Manchester City gostuje kod Fulhama i pobjedom bi osigurao plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone.