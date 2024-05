Guardiola odlazi nenadano kao i Klopp? Evo kad bi trebao otići

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver Images

Joseph Pep Guardiola odveo je Manchester City do još jednog ligaškog naslova, šestog za klub u zadnjih sedam godina i četvrtog u nizu. Ubrzo nakon proslave najavio je da se neće još dugo zadržavati u klubu čiju je momčad preuzeo 2016. godine i s kojom je osvojio ukupno 17 trofeja.

“Stvarnost je da sam bliže odlasku nego ostanku. Razgovarao sam s klubom i osjećam da sada želim ostati. Ostajem sljedeće sezone, to je sigurno. Ali tijekom sezone ćemo razgovarati. Osam, devet godina sam ovdje u klubu… Vidjet ćemo što će biti dalje”, rekao je Guardiola.

Daily Mail otkriva kad bi do Guardiolinog odlaska trebalo doći. Španjolac je pod ugovorom s Manchester Cityjem do lipnja 2025., a to bi trebao biti i kraj njegove trenerske karijere na Etihadu. Čelnici kluba nadaju se drugačijem raspletu priče, no istovremeno se boje da će doći do prekida suradnje.

Guardiola je City vodio kroz 472 utakmice. Ostvario je omjer od 349 pobjeda, 57 remija i 66 poraza, a s klubom je osvojio sve što se moglo. Šest puta bio je prvak Premier lige, a u sezoni 2022./23. klubu je donio i prvi trofej u Ligi prvaka.

Čini se da je kod legendarnog trenera došlo do zasićenja i da mu treba promjena.