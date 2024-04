Guardiola brani Haalanda: ‘On je najbolji napadač na svijetu’

Podijeli :

AP Photo/Alastair Grant via Guliver

Manchester City i Arsenal su odigrali bez golova u Premier ligi, a dosta kritika je bilo na račun Erlinga Haalanda.

Nakon utakmice na Etihadu javila se legenda Manchester Uniteda Roy Keane koji je ovako vidio igru norveške zvijezde.

“Ovo je bilo jako loše. Njegova ukupna igra je jako slaba. Ispred gola je najbolji na svijetu, no ukupno je to jako loše. Igra mu je na razini igrača iz engleske četvrte lige. Mora popraviti kroz iduće godine i popravit će, ali mora na tome što prije raditi”, rekao je Keane.

Koji dan kasnije spreman odgovor imao je i trener Građana, Pep Guardiola.

“Ne slažem se s Keaneom, apsolutno se ne slažem. To bi bilo kao da ja kažem da je on trener za drugu ili treću ligu. Haaland je najbolji napadač na svijetu. Prošle godine nam je pomogao da osvojimo sve. Nije on kriv što mi ne kreiramo dovoljno u napadu. Čudi me što kritike dolaze od bivših igrača. Sjećanje im brzo blijedi”, rekao je Guardiola.