Grci: Dinamo je u Panathinaikosu pronašao još jedno pojačanje

AP Photo/Ohad Zwigenberg via Guliver Image

Adam Gnezda Čerin nije jedina velika želja Dinama iz atenskog velikana Panathinaikosa.

Pišu to grčki mediji koji ovako sve vide.

“Velimir Zajec, predsjednik Dinama i legenda Panathinaikosa, došao je sa sportskim direktorom Markom Marićem, koji također ima iskustva u Grčkoj, po Adama Gnezdu Čerina. Već je dao prvu ponudu u visini od 2 milijuna eura. Na ruku Dinama ide što se Čerin, koji je igrao za Rijeku, želi vratiti u Hrvatsku.

Navodno je i on sam kontaktirao Zajeca i to mu rekao. Čerina u Dinamo privlači mogućnost igranja u Ligi prvaka te raskošni ugovor koji mu je Dinamo ponudio, 700 tisuća eura godišnje. No, Panathinaikos također ima adut u ovoj priči. Čerina ugovor s tim klubom veže do 2026. te zato može tražiti više nego što je Dinamo inicijalno ponudio”, pišu Grci i dodaju:

“Iako Dinamo ne namjerava prodati Bruna Petkovića, u PAO-u je pronašao još jedno pojačanje. Andraža Šporara (30), napadača reprezentacije Slovenije, koji je u nedavno završenoj sezoni postigao 13 golova. No, Panathinaikosu se ne žuri. Oba Slovenca će igrati na skorom Euru i izgledno je da im tamo cijena može porasti.”

Šporar je dosad igrao u Sloveniji, Švicarskoj, Njemačkoj, Slovačkoj, Portugalu, Engleskoj, a zadnje dvije sezone je u Grčkoj. Za slovensku rprezentaciju ima 53 nastupa i 12 golova.