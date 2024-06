Gennaro Gattuso: Livaju vidim kao desetku, a došao sam i zbog Torcide!

Podijeli :

Veljko Martinović/Dalmatinski Portal

Hajduk je predstavio novog trenera, slavnog talijanskog reprezentativca i dugogodišnjeg igrača Milana. Podsjetimo, splitski klub je u srijedu, 12. lipnja objavio da će legendarni Talijan povesti momčad u novu sezonu. Potpisao je dvogodišnji ugovor, a momčad će preuzeti od početka pripremema

Gennaro Gattuso je jučer sletio u Split, a na aerodromu su ga, između ostalih, dočekali Bilić i Kalinić. Pred medije je izašao u 16 sati.

“Hvala predsjedniku i Nikoli (Kalinić op,p.) na svemu, a ja volim izazove i za mene je Hajduk veliki izazov – počeo je novi trener Hajduka Gennaro Gattuso.

Kojim će sustavom igrati Hajduk u novoj sezoni, koliko vam igrača treba za to?

“Imam više od 400 utakmica u trenerskoj karijeri. Najviše volim igrati 4-3-3 ili 4-2-3-1. Dosta je to varijabilna situacija jer igramo četiri puta sa svim momčadima u prvenstvu. Najbitnije je da dođemo do pobjedničkog mentaliteta. Tko će igrati, vidjet ćemo tijekom prvenstva. Moramo poštivati i budžet koji klub ima. Zbog Eura nam fale tri igrača, oni će dobiti desetak dana više da se odmore. Jedna je stvar vidjeti igrače videu, a druga je uživo. Na meni je da u idućih par dana i tijekom priprema odlučim tko će sve igrati.

Pitanje za Kalinića – kako komentirate problem jezika?

Što sam ja rekao na zadnjoj konferenciji? Ja sam rekao da ako trener bude Hrvat da neće pričati engleski.

Je li ovo najskuplji trener Hajduka?

“Mislim da nije. Uklapa se u naš budžet. Pretpostavljamo da je pristao na manje uvjete nego što je mogao imati na nekim drugim mjestima”- rekao je predsjednik Bilić.

Je li moguće dovesti Džeku ili Rakitića? Ima li novih imena?

Imam popis igrača koje želim. Ne bi bilo fer govoriti o imenima. Svi oni imaju svoje klubove. Tražit ćemo pojačanja, vidjet ćemo koliko će to biti moguće. Neću dovoditi reda radi – rekao je sportski direktor Nikola Kalinić.

Kao igrač ste osvojili sve. Znate li da Hajduk već 19 godina nije bio prvak? Jeste li razgovarali s Livajom i Perišićem?

“Pustimo moju igračku karijeru sa strane. Ovdje se radi o meni kao treneru. Treniram već 11 godina, osvojio sam jedan Kup Italije i promociju s Pisom. Moramo sagraditi pobjednički mentalitet. Igrači moraju imati poštovanja prema grbu koji nose majici. To ću pokušati sagraditi i natjerati igrače da bude takve. Razgovarao sam s nekim igračima, nije na meni da otkrijem s kim. Neke stvari moraju ostati između nas. Nikola je bio moj igrač, imali smo nekad problema i nekad je išao ranije na tuširanje, ali odmah smo to riješili oči u oči. Nogomet je ozbiljna djelatnost, mora se graditi na disciplini. Igrači moraju imati respekta prema radu, a ne da se boje mene.”

Kao trener ste radili u dosta zahtjevnim sredinama. Očekujete li jednu takvu i u Splitu?

“Drago mi je doći ovdje. Uvijek sam radio u užarenim atmosferama, Marseille, Napulj… Bila mi je želja doći ovdje, imao sam izdašnih ponuda iz Saudijske Arabije, mogao sam raditi u Italiji, ali ipak sam odlučio doći u užarenu atmosferu kao što je sami Split. Poljud je strukturalno nažalost takav kakav je, ali na svakoj utakmici je 20 do 25 tisuća navijača. Sada moramo izgraditi pobjednički mentalitet.”

Može li se ove igrače uvjeriti da budu čvršći, agresivniji, povezaniji i da daju sve od sebe za klub?

“Morate shvatiti u kakvom se ambijentu nalazimo. Ovo je posebni okoliš u kojima se nalazi posebni mentalitet. Igrači ponekad osjećaju kao da dres i lopta imaju po 100 kilograma. To se mora promijeniti. Moramo pronaći karakteristike lidera, to će se vidjeti tijekom narednih dana i tijekom sezone.”

Na kojim pozicijama biste se voljeli pojačati?

“Moramo biti svjesni da je u ovom trenutku prioritet prema naprijed. To su krila, lijevo i desno krilo. Moramo vidjeti situaciju s Perišićem. Što se Brekala tiče, moramo biti svjesni da je on igrač Fiorentine, vidjet ćemo hoće li on ostati. Volim igrati 4-2-3-1, Livaju vidim kao desetku. To su stvari na kojima ćemo poraditi.”

Kako vidite Split kao grad, njegovu tradiciju i navijače, Torcidu?

Svaki zid ima toliko murala Hajduka, zastave u svim dijelovima Splita. To je jedan od razloga zbog kojih sam odabrao ovo mjesta. Ovo je za mene izazov. Radio sam u velikim klubovima gdje im je infrastruktura bila sve. To mi ovdje fali i to je jedan dodatan izazov. Pogledajte gdje sam rođen. Rođen sam u jednom ribarskom naselju pa je bilo logično da odabrem klub na moru. Odabrao sam ovaj klub i zbog tih fanatičnih navijača!