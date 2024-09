Gattuso i Bilić konačno razgovarali: Talijan ostaje na klupi Hajduka!

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajdukov predsjednik Ivan Bilić i trener Gennaro Gattuso jučer su održali sastanak koji je trajao sat i pol. Tijekom razgovora dotaknuli su se svih tema koje su u posljednje vrijeme bile u fokusu javnosti. Sastanak je protekao u pozitivnom ozračju, a dogovoreno je da će zajedno nastaviti raditi na novim izazovima koji ih očekuju u tekućoj sezoni, svatko u svom području odgovornosti.

Gattuso tako definitivno ostaje trener Hajduka, donosi Dalmatinski portal.

Podsjetimo, Gattuso je u petak nakon pobjede kod Dinama 1:0 u derbiju SuperSport HNL-a otvoreno stao na stranu bivšeg sportskog direktora Nikole Kalinića: “Za Nikolu Kalinića se ne može reći da je lažljivac. On me nagovorio da dođem u Split. Hvala mu i posvećujem pobjedu njemu.

Zbog ovih dečki sam jedino još tu. Vesele me. Odradio sam 400 utakmica kao trener i ovo što vidim u Splitu je posebno. Momčad me slijedi, sluša me i zato napreduje. Nemam vremena razmišljati o razočaranjima. Obećane su mi neke stvari, a nisu ispunjene. Predsjednik Hajduka i ja nismo razgovarali mjesec dana. Borit ću se dalje.”

Gattusu je podršku dala i momčad predvođena najboljim igračem Markom Livajom, koji je nakon derbija rekao:

“Nećemo ništa slaviti, prvenstvo je tek počelo, imamo Kup u utorak, idemo iz utakmice u utakmicu, nadam se da će nas ova utakmica dignuti i da ćemo igrati još bolji nogomet. Možda nismo toliko atraktivni, ali ima rezultata. Mislim da možemo biti još bolji, nadam se da će trener ostati s nama i da se možemo iz kola u kolo dizati.”