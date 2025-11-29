Garcia iskreno nakon remija: ‘Stvar je jednostavna, mi trebamo Livaju’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr via Guliver

Trener Hajduka ističe kako je njegovoj momčadi potreban Marko Livaja.

U prvom subotnjem susretu 15. kola HNL-a nije bilo pobjednika, nogometaši Hajduka i Varaždina odigrali su na Poljudu 1-1 (0-1) čime su Splićani drugu ligašku utakmicu u nizu ostali bez pobjede.

U prošlom kolu su oba sastava poražena. Varaždin je poražen kod Dinama, dok je Hajduk teško nastradao na Rujevici gdje je izgubio od Rijeke 0-5. Od tog se poraza Splićani nisu oporavili već su osvojili samo bod protiv Varaždina premda su od 70. minute imali igrača više.

Gosti su poveli sjajnim pogotkom Tomislava Duvnjaka u 44. minuti, dok je na 1-1 izjednačio Michele Šego u 54. minuti.

Utakmicu je na konferenciji za medije komentirao trener Hajduka, Gonzalo Garcia. Osvrnuo se na Marka Livaju koji je protiv Varaždina u igru ušao u 61. minuti:

“Marko je bio ozlijeđen pet tjedana. Vratio se, momčad je bila u dobrom ritmu, on nam je važan, ali mora doći u formu. Stvar je jednostavna, mi trebamo Marka”, zaključio je strateg splitskog velikana.

Garcia smatra kako Hajduk nije u krizi:

“Ne mislim to. Pokazali smo da je utakmica protiv Rijeke bila slučajnost. Kada se pogleda današnja utakmica, od deset puta pobijedili bi devet. Kreirali smo dovoljan broj prilika. Varaždin je nezgodna momčad, ali mislim da smo imali kontrolu. I nakon njihovog gola smo imali dvije čiste šanse. U drugom dijelu smo napadali, ovo je utakmica u kojoj barem zabiješ gol više od protivnika. Zelenika je tri puta obranio s crte.”

Hajduk je i dalje prvi na ljestvici. Ima dva boda više od Dinama, ali i utakmicu više. Varaždin je i dalje četvrti te ima bod manje od trećeg Slaven Belupa.