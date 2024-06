PSG reagirao: ‘Čim Mbappe nešto izjavi, svi to tretiraju kao istinu’

Podijeli :

REUTERS/Sarah Meyssonnier/Pool via Guliver Image

Kylian Mbappe se rastao s PSG-om te će nakon Eura biti spreman za nove izazove u Real Madridu.

Saga oko njegovog prelaska u španjolsku prijestolnicu trajala je dvije godine, a već u veljači najavio je da uskoro stiže u Real Madrid. Nasser al-Khelaifi zadržao ga je prije dvije godine jednim od najvećih ugovora u povijesti nogometa, ali ne i ovaj put.

Zarađivao je u Parizu oko 6 milijuna eura bruto mjesečno (2.7 milijuna neto), a dobio je i bonus od 180 milijuna eura samo za potpis ugovora te dodatnih 70 milijuna na kraju svake godine ugovora, koji je trebao trajati tri godine.

Nakon dvije godine mogao je otići besplatno, a tu opciju odlučio je iskoristiti što je razljutilo predsjednika kluba koji mu nije htio isplatiti posljednjih 70 milijuna eura. Mbappe je trenutno na pripremama s Tricolorima gdje se sprema za nadolazeći Euro.

“Kada sam predsjedniku rekao da ću otići na kraju sezone, zaprijećeno mi je, i to silom, da neću igrati za PSG do kraja sezone. Spasili su me trener Luis Enrique i sportski direktor Luis Campos. Da nije bilo njih, nikada više ne bih stupio na teren”, rekao je Mbappe.

Iz kluba je stigao odgovor. Doduše, neslužbeni, ali za ugledni AFP, koji ovako citira “pouzdane izvore iz kluba”:

“Mbappe apsolutno nema klasu. Nasser al-Khelaifi nikada nikome nije naložio ni najmanju naredbu vezanu za momčad. Luis Enrique je ovo potvrdio, ali usprkos svemu, čim Mbappe nešto izjavi, svi to tretiraju kao istinu. U dogledno vrijeme sve će se otkriti, cijela istina. Za sada ćemo zadržati dignitet i profesionalizam za dobro PSG-a, Pariza, Francuske i navijača.”