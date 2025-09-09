VIDEO / Utučeni Mitrović nakon Engleske: ‘Mislim da je dobro što sad idemo nazad u klubove’

Podijeli :

Srbija je doživjela uvjerljiv poraz od Engleske 0:5. Aleksandar Mitrović ušao je u igru u drugom poluvremenu, ali nije mogao pomoći ostatku momčadi da izbjegne debakl.

Nakon utakmice najbolji strijelac srpske reprezentacije podijelio je dojmove s novinarima.

„Bilo je jako mučno i teško biti na terenu. Debakl, najveći još od utakmice s Ukrajinom.

Jako loša utakmica s naše strane, bili smo lošiji u svakom segmentu – fizički, taktički… Težak udarac.

Ali što je, tu je. Ima još utakmica za igrati, i dalje smo u borbi za drugo mjesto, što smo možda i očekivali kada smo krenuli u kvalifikacije.

Zasluženo smo izgubili. Englezi su pokazali zašto su jedna od najboljih reprezentacija na svijetu.

Nadam se da će ovaj poraz imati i dobar učinak na nas. Mislim da je dobro što sada idemo natrag u klubove da malo očistimo glave.

Moramo se otrijezniti nakon ovog poraza“, poručio je.