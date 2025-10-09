VIDEO / Ovo morate vidjeti: Ciparski golman nevjerojatnim gafom poklonio gol Bosni i Hercegovini

Podijeli :

Nogometaši Bosne i Hercegovine vode s 2:1 na poluvremenu utakmice 7. kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Cipra. Katić je doveo 'Zmajeve' u vodstvo već u 10. minuti, a gosti su udvostručili vodsto u 36. minuti nevjerojatnim kiksom vratara Neofytosa Michaela koji je praktički ubacio loptu u vlastitu mrežu...

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.