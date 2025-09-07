VIDEO / Njemačka do zadnjih 20 minuta strahovala od nove katastrofe, Amiri i Wirtz spasili dan

Podijeli :

Nogometaši Njemačke uspjeli su se izvući iz krize negativnih rezultata protiv autsajdera - Sjeverne Irske.

U skupini A Njemačka je izbjegla novi kiks. U prvom susretu je poražena kod Slovačke 0-2, dok je ovaj put u Koelnu uspjela nekako pobijediti Sjevernu Irsku 3-1. Već u sedmoj minuti Gnabry je doveo Elf u vodstvo, ali je u 34. izjednačio Price.

Sve do 69. minute bilo je nepovoljnih 1-1 za Nijemce, a onda je Amiri zabio za 2-1 i olakšanje, dok je već u 74. bilo 3-1 nakon pogotka Wirtza.

Bila je ovo vrlo važna utakmica za Nijemce koji su povezali tri poraza u nizu. Ta negativna serija započela je još u lipnju porazima protiv Portugala i Francuske u okviru Lige nacija, a potom su u petak šokantno izgubili od Slovačke s 2:0.

U drugom susretu ove skupine Slovačka je pobijedila Luksemburg u gostima 1-0, a gol odluke je dao Rigo u 90. minuti. Slovačka je vodeća sa šest bodova, dok Njemačka i Sjeverna Irska imaju po tri boda.