VIDEO / Nevjerojatan kiks braniča odveo Tunis na Svjetsko prvenstvo pogotkom u posljednjoj sekundi

Pobjedom u posljednjoj sekundi utakmice, Tunis je postao 18. reprezentacija koja je izborila Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine. Slavili su na gostovanju kod Ekvatorijalne Gvineje čudnovatim pogotkom Ben Romdhaneom u posljednjoj sekundi nakon nevjerojatnog kiksa gostujućeg stopera.

Nakon sedam odigranih kola Tunis je skupio 19 bodova uz gol-razliku 12:0. Jedini kiks doživjeli su protiv Namibije, odigravši 0:0. Njihov ritam nitko nije mogao pratiti pa su već dva kola prije kraja osigurali plasman na Svjetsko prvenstvo.

Bit će im to treći uzastopni nastup na smotri najboljih reprezentacija svijeta. Posljednji put propustili su nastup 2014. godine u Brazilu. Time je Tunis postao 18. reprezentacija koja je izborila put u Sjevernu Ameriku, a prije njih to je učinio i Maroko. Alžir je također mogao osigurati plasman, no poraz Bocvane od Mozambika odgodio je njihovu priliku do listopada.

