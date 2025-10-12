VIDEO / Fruk prvijencem donio Hrvatskoj vodstvo protiv Gibraltara

Podijeli :

Hrvatska je nakon 30 minuta uspjela slomiti otpor Gibraltara. Za to je zaslužan bio nedavni riječki dvojac. S desne strane ubacio je Marco Pašalić, večeras desni bek, a efektnim udarcem glavom zabio je Toni Fruk. Veznjaku Rijeke to je bio prvi pogodak u hrvatskom dresu u četvrtom nastupu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.