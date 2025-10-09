VIDEO / Danska sa šest golova deklasirala Bjelorusiju u Mađarskoj, Nizozemska rutinski svladala Maltu

Podijeli :

AP Photo/Denes Erdos via Guliver

Uvjerljive pobjede za Dance i Nizozemce.

U skupini C kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Danska je zadržala vrh sigurnom 6-0 pobjedom protiv Bjelorusije u Mađarskoj, a strijelci su bili Froholdt (14), Hojlund (20, 45), Dorgu (45+6) i Dreyer (66, 78).

Važnu pobjedu u toj skupini ostvarila je i Škotska koja je na svom terenu nadigrala Grčku sa 3-1. Svi golovi postignuti su u zadnjih pola sata, Tsimikas (62) je doveo Grčku u vodstvo, ali su Christie (64), Ferguson (80) i Dykes (90+3) kreirali preokret.

Danska i Škotska sada imaju po sedam bodova, Grčka je na tri, a Bjelorusija je bez bodova.

U skupini G Nizozemska se izdvojila na vrhu rutinskom 4-0 gostujućom pobjedom protiv Malte uz dva gola Gakpa (12-11m, 49-11m) s bijele točke te po jednim Reijndersa (57) i Depaya (90+3).

Nizozemska sada ima 13 bodova, tri više od Poljske i Finske, dok je Malta na dnu s dva boda.